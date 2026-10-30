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Anasayfa Haberler Galatasaray maçı hangi kanalda? 30 Ekim Cuma

Galatasaray maçı hangi kanalda? 30 Ekim Cuma

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe derbisinin ardından deplasmana çıkacak sarı-kırmızılılar ile son maçını kazanan yeşil-beyazlıların mücadelesi merakla bekleniyor. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberin devamında...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 08:48
Galatasaray maçı hangi kanalda? 30 Ekim Cuma

Konyaspor-Galatasaray maçı canlı takip ekranı...

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe derbisini kazanarak liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanında da galibiyet arayacak. Son lig maçında Gençlerbirliği'ni mağlup eden yeşil-beyazlılar ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın maçında kimler eksik, muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele, Konya'daki MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

GALATASARAY'DA KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 22 puana ulaştı.

Son lig maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında da kazanarak zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor.

KONYASPOR'UN GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUMU

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla 14. sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip, son karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Konya temsilcisi, Galatasaray karşısında iç saha avantajını kullanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

GALATASARAY'DA KİMLER EKSİK VE CEZALI?

Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Rafael Leao ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Konyaspor cephesinde ise savunma oyuncusu Adil Demirbağ, maç öncesi sakat oyuncular arasında gösteriliyor.

KONYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Konyaspor ve Galatasaray'ın resmi ilk 11'leri henüz açıklanmadı.

Teknik direktörler İlhan Palut ve Okan Buruk'un sahaya çıkaracağı kadrolar, maç öncesinde kulüplerin resmi duyurularıyla netleşecek.

KONYASPOR İLE GALATASARAY 51. KEZ KARŞILAŞACAK

İki takım, Süper Lig tarihinde 51. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 50 lig maçında Galatasaray 36 galibiyet alırken Konyaspor 6 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon Konya'da oynanan son lig buluşmasında ev sahibi Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.

Bu sonuç, sarı-kırmızılıların yeni Konya deplasmanı öncesinde ikili rekabetin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer alıyor.

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