Esenler Erokspor-Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Ligde üst sıralara yaklaşmak isteyen İstanbul temsilcisi, sahasında kazanarak puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Keçiörengücü ise deplasmanda üç puan alarak zirve yarışındaki konumunu güçlendirmek istiyor. Peki, Esenler Erokspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmanın hakemi kim, iki takımın son durumu nasıl? İşte merak edilenler...

EROKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki Trendyol 1. Lig 13. hafta karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak.

EROKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşması TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT Spor üzerinden karşılaşma şifresiz olarak takip edilebilecek.

EROKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre karşılaşmayı Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Gültekin'in yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ile Güner Mumcu Taştan üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yücel Büyük olacak.

ESENLER EROKSPOR'UN LİGDEKİ SON DURUMU

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, topladığı 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

Son beş lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Erokspor, son karşılaşmasında Batman Petrolspor'a deplasmanda 3-2 yenildi.

Erokspor, daha önce Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup etmiş, Manisa FK ile 1-1 berabere kalmış ve İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN LİGDEKİ SON DURUMU

Ankara Keçiörengücü, ligde çıktığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. Başkent temsilcisi, 13. haftaya 6. sırada giriyor.

Keçiörengücü, son lig maçında Bursaspor'a kendi sahasında 4-2 mağlup oldu. Ankara ekibi, bu karşılaşmadan önce Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1, Bodrum FK'yi 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmişti.

Keçiörengücü, İstanbul deplasmanında kazanarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

EROKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ REKABETİNDE SON MAÇLAR

Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü, daha önce Trendyol 1. Lig'de dört kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasındaki bu dört karşılaşmanın birini Esenler Erokspor kazanırken üç maç beraberlikle tamamlandı.

19 Nisan 2026 tarihinde oynanan son mücadelede Esenler Erokspor, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. 2025-2026 sezonunun ilk yarısındaki karşılaşma 1-1, 2024-2025 sezonundaki iki mücadele ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

İstanbul temsilcisi, rakibi karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ankara Keçiörengücü ise iki takım arasındaki ilk lig galibiyetini almaya çalışacak.

EROKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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