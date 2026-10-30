Avrupa futbolunda lig heyecanı 30 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken Trendyol 1. Lig'de de önemli bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Portekiz Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de günün maçları dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 30 Ekim Cuma günü kimin maçı var? Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 EKİM 2026 CUMA

30 Ekim Cuma günü Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları oynanacak. Avrupa'nın önde gelen liglerinde ise PSG, Lille, Lens, Sporting ve Villarreal gibi takımlar sahaya çıkacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde üç karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

Günün maç programı ve Türkiye saatiyle başlama saatleri şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI

20.00 | Konyaspor - Galatasaray

Yayın: beIN SPORTS 1

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI

20.00 | Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü

Yayın: TRT Spor ve beIN SPORTS 2

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Mücadele Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak.

ALMANYA BUNDESLIGA MAÇLARI

22.30 | SV Elversberg - Mainz 05

Yayın: S Sport Plus

Bundesliga'nın 8. haftasında Elversberg ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Almanya'daki cuma günü maç programının tek Bundesliga mücadelesi olacak.

FRANSA LIGUE 1 MAÇLARI

21.00 | Le Havre - Paris Saint-Germain

Yayın: beIN SPORTS 3

21.00 | Nice - Rennes

Yayın: beIN SPORTS 5

23.05 | Lille - Lens

Yayın: beIN SPORTS 3

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında üç karşılaşma oynanacak. Le Havre, Paris Saint-Germain'i konuk ederken Nice ile Rennes de kozlarını paylaşacak. Gecenin son mücadelesinde Lille ile Lens, Kuzey Fransa derbisinde karşı karşıya gelecek.

Nice-Rennes karşılaşması, yerel yönetimin talebi doğrultusunda 31 Ekim Cumartesi gününden 30 Ekim Cuma'ya alındı.

İSPANYA LA LIGA MAÇLARI

23.00 | Villarreal - Espanyol

Yayın: S Sport Plus

İspanya La Liga'nın 11. haftası Villarreal ile Espanyol arasındaki karşılaşmayla başlayacak. Mücadele Villarreal'in sahası Estadio de la Cerámica'da oynanacak.

PORTEKİZ LİGİ MAÇLARI

23.15 | Casa Pia - Sporting CP

Yayın: beIN SPORTS 5

Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Casa Pia ile Sporting CP karşı karşıya gelecek. Sporting, deplasmanda mücadele edecek.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ MAÇLARI

15.30 | Abha - Al Ittihad

Yayın: HT Spor

17.50 | Al Diriyah - NEOM SC

21.00 | Al Shabab - Al Ahli

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında üç karşılaşma oynanacak. Al Ittihad, Abha deplasmanına çıkarken Al Diriyah ile NEOM SC karşı karşıya gelecek. Gecenin son mücadelesinde ise Al Shabab, Al Ahli'yi ağırlayacak.

Al Diriyah-NEOM SC ve Al Shabab-Al Ahli maçlarının Türkiye'deki yayın kanallarına ilişkin kesin bilgi doğrulanamadı.

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