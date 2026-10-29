Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan milyonlarca aday, geçmiş yıllarda sorulan soruları çözerek sınav pratiği kazanmayı hedefliyor. TYT ve AYT çıkmış sorular, adayların soru biçimlerini tanımasına, süre yönetimini geliştirmesine ve hangi konularda eksik kaldığını belirlemesine yardımcı oluyor. Bu nedenle "YKS çıkmış sorular PDF indir", "TYT çıkmış sorular", "AYT çıkmış sorular ve cevapları" ve "ÖSYM geçmiş yıllar soruları" aramaları sınav hazırlık döneminde öne çıkıyor. ÖSYM, uygulanan YKS oturumlarına ilişkin temel soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını resmî internet sitesinde yayımlıyor. Adaylar, yıllara göre düzenlenen duyuru sayfalarından TYT, AYT ve Yabancı Dil Testi (YDT) kitapçıklarına ulaşabiliyor.

YKS çıkmış sorulara ulaşmak için resmî adres: ÖSYM YKS soru ve cevap arşivi

YKS ÇIKMIŞ SORULAR PDF NASIL İNDİRİLİR?

TYT, AYT ve YDT çıkmış sorularını indirmek isteyen adayların ÖSYM'nin resmî internet sitesini kullanması gerekiyor. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ilgili yılın YKS duyurusu üzerinden görüntülenebiliyor.

PDF'lere ulaşmak için şu adımlar izlenebilir:

ÖSYM'nin YKS sınav sayfasını açın. Sayfadaki yıl seçeneklerinden istediğiniz sınav yılını belirleyin. İlgili yılın "Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları" başlıklı duyurusunu açın. TYT, AYT veya YDT oturumuna ait bağlantıyı seçin. Açılan dokümanı görüntüleyin; cihazınızda sunulan PDF indirme veya kaydetme seçeneğini kullanın.

ÖSYM'nin yayımladığı sayfalarda sınav oturumları ayrı ayrı listelenebiliyor. Bu nedenle yalnızca TYT veya AYT çalışan adayların kendi oturumlarına ait kitapçığı seçmesi, cevaplarını da ilgili cevap anahtarıyla karşılaştırması gerekiyor.

2018-2026 YKS ÇIKMIŞ SORULAR: YILLARA GÖRE RESMÎ LİNKLER

YKS sistemi 2018 yılında uygulanmaya başladı. Bu nedenle YKS adıyla geçmiş yıllar soru arayan adaylar için 2018-2026 dönemi dokuz sınav yılını kapsıyor. "Son 10 yıl" ifadesiyle 2017 ve öncesi de kastediliyorsa bu yılların YGS-LYS sistemine ait olduğu unutulmamalı.

Aşağıdaki bağlantılar ÖSYM'nin resmî internet sitesindeki soru kitapçığı sayfalarına yönlendiriyor:

2026 YKS çıkmış sorular: TYT, AYT, YDT kitapçıkları ve cevap anahtarları

2025 YKS çıkmış sorular: TYT, AYT, YDT kitapçıkları ve cevap anahtarları

2024 YKS çıkmış sorular: TYT, AYT, YDT kitapçıkları ve cevap anahtarları

2023, 2022, 2021, 2020, 2019 ve 2018: ÖSYM'nin YKS arşivinden ilgili yılı seçin

TYT ÇIKMIŞ SORULAR PDF İNDİR

Temel Yeterlilik Testi (TYT), YKS'nin ilk oturumudur. Türkçe, temel matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarını kapsayan testte adayların bilgilerini kullanma, okuduğunu anlama ve problem çözme becerileri ölçülür.

TYT çıkmış sorularını çözmek isteyen adaylar, önce hedefledikleri yıllara ait kitapçıkları ÖSYM arşivinden açabilir. Ardından soruları gerçek sınav koşullarına benzer biçimde, belirli bir süre içinde çözebilir.

TYT çalışmalarında yalnızca doğru sayısını hesaplamak yeterli değildir. Yanlış yapılan soruların nedenlerini incelemek, boş bırakılan soruların hangi konulardan geldiğini belirlemek ve aynı konulara yeniden çalışmak gerekir. Özellikle Türkçe paragraf soruları ve temel matematik problemlerinde düzenli pratik, süre yönetimini değerlendirmek için kullanılabilir.

TYT soru kitapçığı için: ÖSYM resmî YKS arşivi

AYT ÇIKMIŞ SORULAR PDF İNDİR

Alan Yeterlilik Testleri (AYT), adayların tercih etmeyi düşündükleri puan türüyle ilişkili derslerdeki bilgi ve becerilerini ölçer. AYT kitapçıklarında Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri gibi alanlara yönelik testler bulunur.

AYT çıkmış sorularını çözerken adayların kendi alanlarına uygun testlere odaklanması önemlidir. Sayısal puan türünü hedefleyenler matematik ve fen bilimleri testlerini, eşit ağırlık adayları matematik ile Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler testlerini, sözel adaylar ise kendi puan türleriyle ilgili testleri programlarına dahil edebilir.

Geçmiş yılların sorularını çözmek, konu bilgisinin sınav formatındaki sorulara nasıl yansıdığını görmeye yardımcı olur. Ancak tek bir yılın sorularından hareketle gelecek sınavda hangi konuların çıkacağına ilişkin kesin bir sonuç çıkarılmamalıdır.

AYT soru kitapçığı için: ÖSYM resmî YKS arşivi

YDT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI PDF

Yabancı Dil Testi (YDT), yabancı dil puanıyla tercih yapmayı hedefleyen adaylara yönelik oturumdur. ÖSYM'nin ilgili yıl için yayımladığı kitapçıklarda sınavın uygulandığı dillere göre ayrı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları bulunabilir.

Adaylar, çalıştıkları dile ait kitapçığı seçerek geçmiş yılların sorularını çözebilir. YDT hazırlığında kelime bilgisi, dil bilgisi, okuduğunu anlama ve metin yorumlama becerileri üzerinde düzenli çalışmak önem taşır.

YDT soru kitapçıkları için: ÖSYM YKS soru ve cevap arşivi

YKS ÇIKMIŞ SORULARI ÇÖZMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Geçmiş yılların soruları, adaylara sınavın soru biçimleri ve zorluk düzeyleri hakkında fikir verebilir. Ayrıca adaylar, hangi konularda daha çok hata yaptıklarını görerek çalışma programlarını ihtiyaçlarına göre düzenleyebilir.

Çıkmış sorularla çalışmanın başlıca katkıları şunlardır:

Sınav formatını tanımak: Soru köklerini, seçenekleri ve testlerin genel yapısını görmeyi sağlar.

Soru köklerini, seçenekleri ve testlerin genel yapısını görmeyi sağlar. Süre yönetimini değerlendirmek: Belirli süre içinde çözülen denemeler, adayın hangi testlerde zaman kaybettiğini gösterir.

Belirli süre içinde çözülen denemeler, adayın hangi testlerde zaman kaybettiğini gösterir. Konu eksiklerini belirlemek: Yanlış ve boş sorular, tekrar edilmesi gereken konuların tespitine yardımcı olur.

Yanlış ve boş sorular, tekrar edilmesi gereken konuların tespitine yardımcı olur. İlerlemeyi ölçmek: Farklı yıllardan çözülen testlerin sonuçları karşılaştırılarak gelişim izlenebilir.

Farklı yıllardan çözülen testlerin sonuçları karşılaştırılarak gelişim izlenebilir. Cevap analizi yapmak: Doğru cevap kadar yanlış cevabın nedenini anlamak da öğrenme sürecinin parçasıdır.

TYT VE AYT ÇIKMIŞ SORULAR NASIL ÇÖZÜLMELİ?

Çıkmış sorulardan daha verimli yararlanmak için sistemli bir çalışma yöntemi uygulanabilir.

1. Önce süre tutmadan konu eksiğini belirleyin. İlk aşamada zorlandığınız soruların hangi konularla ilişkili olduğunu tespit edin. 2. Ardından süre tutarak test çözün. Sınav pratiği kazanmak için gerçek sınav koşullarına yakın bir süre belirleyin. Süreyi, ilgili testin sınavdaki yapısına göre ayarlayın. 3. Cevap anahtarını çözümden sonra kontrol edin. Soruları bitirmeden cevaplara bakmak yerine önce kendi performansınızı ölçün. 4. Yanlışları konu başlıklarına ayırın. Bilgi eksiği, işlem hatası, soruyu yanlış okuma ve zaman yetersizliği gibi nedenleri ayrı ayrı değerlendirin. 5. Birkaç gün sonra yanlış soruları yeniden çözün. Çözüm yolunu gerçekten öğrenip öğrenmediğinizi kontrol edin. 6. Sonuçları bir çalışma çizelgesine kaydedin. Doğru, yanlış ve boş sayılarını takip ederek hangi alanlarda ilerleme kaydettiğinizi görebilirsiniz.

ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR PDF ÜCRETSİZ Mİ?

ÖSYM'nin kamuya açık duyurularından erişilebilen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmî internet sitesi üzerinden incelenebilir. PDF'lerin erişim koşulları ve kapsamı ilgili yılın duyurusunda yer alır.

ÖSYM, soruların telif haklarının kendisine ait olduğunu ve yazılı izin olmadan çoğaltılamayacağını, dağıtılamayacağını veya yayımlanamayacağını belirtiyor. Bu nedenle adayların soru kitapçıklarını resmî kaynaktan açması ve farklı sitelerdeki dosyaların güncelliğini kontrol etmesi önem taşıyor.

2017 VE ÖNCESİ ÜNİVERSİTE SINAVI SORULARI NEREDEN BULUNUR?

2017 ve daha eski üniversite giriş sınavı soruları, YKS değil, o dönemde uygulanan YGS-LYS sistemi kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle arama yaparken yalnızca "YKS çıkmış sorular" değil, "YGS çıkmış sorular" ve "LYS çıkmış sorular" ifadeleri de kullanılabilir. ÖSYM'nin sınav arşivinde eski sınavlara ilişkin duyuru ve soru kitapçığı kayıtları bulunabilir. Adayların aradıkları yılın sınav adını doğru seçmesi, uygun kitapçığa ulaşmalarını kolaylaştırır.