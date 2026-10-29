Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2027 yılında yapılacak YKS'nin tarihlerini duyurdu. Açıklamaya göre 2027-YKS, 19-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 19 Haziran 2027 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran 2027 Pazar günü yapılacak. YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında alınacak. Üniversite adayları sınav sonuçlarına ise 21 Temmuz 2027 tarihinde ulaşabilecek.

TYT 2027 SINAVI NE ZAMAN?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 19 Haziran 2027 Cumartesi günü yapılacak. Sınavın başvuru süreci ve uygulama esaslarına ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi kılavuzda yer alacak.

AYT 2027 SINAVI NE ZAMAN?

Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 20 Haziran 2027 Pazar günü uygulanacak. AYT'ye katılacak adayların sınav hazırlıklarını açıklanan tarihe göre planlaması gerekiyor.

YDT 2027 SINAVI NE ZAMAN?

YKS'nin yabancı dil oturumu olan YDT, 20 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. AYT ve YDT aynı tarihte yapılacak.

2027 YKS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre 2027 YKS başvuruları 4 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta sona erecek.

Adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor. Başvuru ücreti, işlem adımları ve varsa geç başvuru takvimine ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin resmi kılavuzuyla duyurulacak.

2027 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

2027 YKS sonuçları 21 Temmuz 2027 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınav performanslarını öğrenebilecek. Sonuç ekranına erişim ve sonraki işlemlerle ilgili bilgiler ÖSYM tarafından paylaşılacak.

MSÜ, DGS VE KPSS TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

ÖSYM'nin 2027 sınav takvimine ilişkin açıklamasında MSÜ, DGS ve KPSS tarihleri de yer aldı.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart 2027'de yapılacak. Başvurular 13 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 15 Nisan'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 18 Temmuz 2027'de gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Ağustos'ta ilan edilecek.

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 12 Eylül'de düzenlenecek. Alan Bilgisi oturumlarının ilk günü 18 Eylül, ikinci günü ise 19 Eylül olacak. KPSS başvuruları 8-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 13 Ekim 2027'de açıklanacak.

"MEB-AGS BAŞVURULARI 19-29 MART TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK"

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) başvurularının 19-29 Mart tarihleri arasında alınacağını aktaran Ersoy, "Ülkemizin geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin belirlenmesinde önemli bir aşama olan MEB-AGS 8 Mayıs'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. MEB-AGS başvuruları 19-29 Mart tarihleri arasında alınacak, sınav sonuçları 11 Haziran tarihinde açıklanacak" dedi.

"ALES/1 18 NİSAN'DA, ALES/2 11 TEMMUZ'DA, ALES/3 28 KASIM'DA UYGULANACAK"

2027 yılında 3 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) düzenleneceğini bildiren Ersoy, "ALES/1 18 Nisan'da, ALES/2 11 Temmuz'da, ALES/3 28 Kasım'da uygulanacak. 2027-2028 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi Özel Yetenek Sınavı (2027-ÖZYES) 21-24 Temmuz'da yapılacak. Sınavın başvuruları 1-10 Haziran'da alınacak. Sonuçlar 18 Ağustos'ta açıklanacak" açıklamasında bulundu.

ERSOY, TÜM ADAYLARA BAŞARI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Ersoy, 2027 yılında gerçekleştirilecek sınavların adaylar, aileleri ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, tüm adaylara sınavlarda başarı temennisinde bulundu. ÖSYM'nin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde güvenilirlik, erişilebilirlik ve aday odaklılık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, sınav uygulamalarında teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanarak süreçleri geliştirmeye devam ettiğini ifade eden Ersoy, ÖSYM'nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, sınavların uluslararası standartlara uygun, güvenli, şeffaf ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

2027 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2027 MSÜ: 20 Mart

2027 TYT: 19 Haziran

2027 AYT: 20 Haziran

2027 YDT: 20 Haziran

2027 YKS sonuçları: 21 Temmuz

2027 DGS: 18 Temmuz

2027 DGS sonuçları: 12 Ağustos

2027 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür: 12 Eylül

2027 KPSS Alan Bilgisi: 18-19 Eylül

2027 KPSS sonuçları: 13 Ekim