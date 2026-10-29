Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulübün 29 Ekim Perşembe günü açıkladığı kamp kadrosunda yer alan Nijeryalı yıldızın, takımla birlikte Konya'ya gitmediği öğrenildi. Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle dikkat çeken Osimhen'in deplasman kafilesinden ayrı seyahat etmesi taraftarları endişelendirdi. Peki, Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı, Konya kafilesinde neden yok, kadroda var mı, sakatlandı mı? İşte ayrıntılar...

OSIMHEN KONYA KAFİLESİNDE NEDEN YOK?

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, ailevi nedenlerden dolayı 29 Ekim Perşembe günü takımla birlikte Konya'ya gitmedi.

Nijeryalı yıldız, özel bir ailevi durum nedeniyle sarı-kırmızılı kafileden ayrı kaldı.

Galatasaray'ın Konya'ya hareket eden oyuncuları arasında bulunmaması, Osimhen'in karşılaşmada görev alıp almayacağına yönelik soru işaretlerine neden oldu. Ancak futbolcunun kafileyle seyahat etmemesi, Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığı anlamına gelmiyor.

OSIMHEN KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in 30 Ekim Cuma günü Konya'ya giderek Galatasaray kafilesine katılması bekleniyor. Son edinilen bilgilere göre Nijeryalı golcünün maç günü takıma dahil olacağı aktarıldı.

Bu gelişme doğrultusunda Osimhen'in Konyaspor karşısında forma giyme ihtimali devam ediyor.

Bununla birlikte yıldız futbolcunun ilk 11'de başlayacağı veya karşılaşmada kesin olarak süre alacağı henüz açıklanmadı. Son kararın teknik direktör Okan Buruk tarafından verilmesi bekleniyor.

OSIMHEN KONYASPOR MAÇI KADROSUNDA VAR MI?

Evet. Victor Osimhen, Galatasaray'ın Konyaspor karşılaşması için açıkladığı 22 kişilik resmî kamp kadrosunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulübün 29 Ekim'de yayımladığı listede Nijeryalı futbolcunun ismi yer aldı.

Dolayısıyla Osimhen'in ilk kafileyle seyahat etmemesi ile maç için belirlenen kamp kadrosunda bulunmaması farklı durumlar.

Yıldız golcünün 30 Ekim Cuma günü Konya'ya ulaşarak takıma katılması bekleniyor. Karşılaşmanın kesin müsabaka kadrosu ise maç öncesinde netleşecek.

VICTOR OSIMHEN SAKATLANDI MI, CEZALI MI?

Victor Osimhen'in Konya kafilesiyle seyahat etmemesine ilişkin haberlerde sakatlık veya kart cezası gerekçesi belirtilmedi. Futbolcunun takımdan ayrı kalma nedenini ailevi sebepler olarak aktarılıyor.

Galatasaray tarafından da Osimhen'in Konyaspor maçını kaçırmasına neden olacak yeni bir sakatlık ya da ceza açıklaması yapılmadı.

OSIMHEN KONYA'YA NE ZAMAN GİDECEK?

Victor Osimhen'in 30 Ekim 2026 Cuma günü, Konyaspor karşılaşması öncesinde Konya'ya gitmesi bekleniyor. Ancak yıldız golcünün Konya'ya ulaşacağı kesin saat veya ayrı seyahatine ilişkin resmî uçuş programı açıklanmadı.

GALATASARAY'IN KONYASPOR MAÇI KAMP KADROSU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un belirlediği 22 kişilik kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılıların resmî listesinde Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo ve Mario Lemina yer aldı.

Fenerbahçe derbisinin ardından kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ise cezası nedeniyle kadroya alınmadı. Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan da açıklanan listede bulunmuyor.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından 22 puanla liderliğini sürdürürken Konyaspor ise haftaya 8 puanla 14. sırada giriyor.

Sarı-kırmızılılarda Osimhen'in mücadelede görev alıp almayacağı, karşılaşma öncesindeki son kadro tercihiyle kesinleşecek.