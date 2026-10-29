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Anasayfa Haberler MSÜ 2027 ne zaman? ÖSYM açıkladı! MSÜ başvuru ve sınav tarihleri

MSÜ 2027 ne zaman? ÖSYM açıkladı! MSÜ başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM'nin 2027 sınav takvimiyle birlikte MSÜ sınav tarihi de belli oldu. Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart 2027'de gerçekleştirilecek. Başvurular ocak ayında başlayacak, sınav sonuçları 15 Nisan'da açıklanacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 07:30
MSÜ 2027 ne zaman? ÖSYM açıkladı! MSÜ başvuru ve sınav tarihleri

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki askerî okullarda eğitim almak isteyen adayların merakla beklediği sınav takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan 2027 sınav takvimine göre MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 20 Mart 2027 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Askerî öğrenci olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar, açıklanan takvime göre sınav çalışmalarını planlayabilecek. Başvuru işlemleri, sınav kuralları ve adayların sağlaması gereken koşullara ilişkin ayrıntıların ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda yer alması bekleniyor.

2027 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıkladığı takvime göre 2027 MSÜ başvuruları 13 Ocak-10 Şubat 2027 tarihleri arasında alınacak.

Adayların başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı, sınav ücreti ve başvuru şartları gibi ayrıntılar için ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak başvuru kılavuzunun takip edilmesi önem taşıyor.

2027 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2027 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Buna göre adaylar, sınav sonuçlarını 15 Nisan 2027 tarihinde öğrenebilecek.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak. Askerî öğrenci adaylarının sınav sonrasındaki tercih ve seçim aşamalarına ilişkin Millî Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumların duyurularını da takip etmesi gerekiyor.

MSÜ SINAVI NEDİR?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde askerî öğrenci olmak isteyen adayların katıldığı sınavdır. Sınavın ardından askerî öğrenci alım sürecindeki diğer aşamalar, ilgili kurumların duyuruları ve başvuru koşulları doğrultusunda yürütülür.

Sınava katılmayı planlayan adayların yalnızca sınav tarihini değil, yaş ve diğer başvuru koşullarını da güncel kılavuz üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

2027 MSÜ SINAV TAKVİMİ

MSÜ başvuruları: 13 Ocak-10 Şubat 2027

MSÜ sınav tarihi: 20 Mart 2027

MSÜ sonuç tarihi: 15 Nisan 2027

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