Finlandiya Veikkausliiga'da 2026 sezonunun şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Sezonun son üç haftasına lider giren Inter Turku, en yakın takipçilerinden HJK Helsinki'yi konuk ediyor. İki takım arasında yalnızca üç puan bulunurken Turku'daki karşılaşmanın sonucu zirvedeki dengeleri değiştirebilir. Peki, Inter Turku-HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter Turku-HJK Helsinki canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

INTER TURKU-HJK HELSINKI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Finlandiya Veikkausliiga'nın şampiyonluk grubunda oynanacak Inter Turku-HJK Helsinki karşılaşması, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Sezonun 30. lig karşılaşmasına çıkacak iki takım, şampiyonluk yarışında kritik üç puan için mücadele edecek.

INTER TURKU-HJK HELSINKI MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Turku-HJK Helsinki karşılaşması, Finlandiya'da Ruutu+ platformundan canlı yayınlanacak.

29 Ekim itibarıyla mücadelenin Türkiye'deki yayın haklarına sahip olduğu doğrulanmış bir televizyon kanalı bulunmuyor. Karşılaşma bazı uluslararası yayın rehberlerinde OneFootball PPV üzerinden de listeleniyor ancak bu yayının Türkiye'den erişilebilirliği teyit edilmiş değil.

INTER TURKU-HJK HELSINKI MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Inter Turku ile HJK Helsinki arasındaki mücadelenin Türkiye'de şifresiz yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

INTER TURKU-HJK HELSINKI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter Turku-HJK Helsinki karşılaşması, Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadyumu'nda oynanacak.

Ev sahibi Inter Turku, taraftar desteğini de arkasına alarak şampiyonluk yarışındaki liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

INTER TURKU'NUN LİGDEKİ PERFORMANSI

Inter Turku, Finlandiya Veikkausliiga'da 2026 sezonunun ilk 29 karşılaşmasında 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 55 puan topladı. Rakip fileleri 35 kez havalandıran Turku temsilcisi, kalesinde yalnızca 20 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı konumundaki Inter Turku, savunmadaki istikrarıyla şampiyonluk yarışında avantaj elde etti.

Son beş lig maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Inter Turku, son karşılaşmasında VPS'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Lauri Laine'nin kaydettiği gol, liderin üç puana ulaşmasını sağladı.

HJK HELSINKI'NIN LİGDEKİ PERFORMANSI

HJK Helsinki, 2026 Veikkausliiga sezonunda oynadığı 29 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 52 puan elde etti. Helsinki temsilcisi 55 gol atarken kalesinde 34 gol gördü.

Hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken HJK Helsinki, son beş lig karşılaşmasında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı.

HJK, son maçında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden KuPS ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Inter Turku'nun üç puan gerisinde kalan başkent ekibi, kritik deplasmanda kazanarak zirveye ortak olmayı amaçlıyor.

INTER TURKU-HJK HELSINKI REKABETİNDE SON MAÇLAR

Inter Turku ile HJK Helsinki, 2026 yılı içerisinde farklı organizasyonlarda beş kez karşı karşıya geldi.

İki takımın ligdeki normal sezon karşılaşmaları 1-1 ve 3-3'lük beraberliklerle sonuçlandı. Şampiyonluk grubunun ilk maçında ise HJK Helsinki, rakibini 2-1 mağlup etti.

Finlandiya Kupası finalinde Inter Turku, HJK Helsinki'yi 1-0 yenerek kupaya uzandı. Yılın başında oynanan Lig Kupası mücadelesinde ise HJK Helsinki, Inter Turku'yu 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçlar, iki takım arasındaki rekabetin sezon boyunca farklı organizasyonlarda devam ettiğini gösteriyor.

INTER TURKU ÜÇ KUPAYLA SEZONU TAMAMLAMAYI HEDEFLİYOR

Inter Turku, 2026 yılında Finlandiya Lig Kupası ve Finlandiya Kupası'nı kazanmasının ardından Veikkausliiga şampiyonluğuna da ulaşmayı hedefliyor.

Turku temsilcisi, aynı sezon içerisinde üç organizasyonda şampiyonluk yaşayarak Finlandiya futbolunda tarihi bir başarı elde etme fırsatına sahip. HJK Helsinki ise ligdeki şampiyonluk mücadelesini sürdürerek rakibinin bu hedefe ulaşmasını engellemeye çalışacak.

INTER TURKU-HJK HELSINKI MAÇININ HAKEMİ KİM?

Inter Turku ile HJK Helsinki arasında oynanacak mücadelede Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara görev yapacak.

Karşılaşmada yardımcı hakemlik görevlerini Turkka Valjakka ve Christian de Casseres üstlenecek.

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