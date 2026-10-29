Fiorentina-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 2026-2027 sezonunun 9. hafta heyecanı Fiorentina ile Atalanta arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Paolo Vanoli yönetimindeki Fiorentina, taraftarı önünde kötü gidişata son vermek isterken Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Atalanta, deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fiorentina-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fiorentina-Atalanta canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte merak edilenler...

FIORENTINA-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Fiorentina-Atalanta karşılaşması, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İki takım arasındaki mücadele, Floransa'da bulunan Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.

FIORENTINA-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Atalanta karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIORENTINA-ATALANTA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya Serie A'nın 9. haftasındaki Fiorentina-Atalanta mücadelesi, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak. Karşılaşma için şifresiz televizyon yayını bilgisi bulunmuyor.

FIORENTINA'NIN SERIE A PERFORMANSI

Fiorentina, 2026-2027 sezonunda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Mor-beyazlı ekip, Serie A'nın ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Fiorentina, kalesinde 19 gol gördü ve 9. hafta öncesinde 18. sırada yer aldı.

Paolo Vanoli'nin öğrencileri, son lig maçında Inter deplasmanına çıktı. Karşılaşmada Alejandro Jimenez'in golüyle öne geçen Fiorentina, uzatma dakikalarında yediği gollerin ardından sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Son üç lig karşılaşmasını kaybeden Floransa temsilcisi, Atalanta karşısında taraftarının desteğiyle yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor.

ATALANTA'NIN SERIE A PERFORMANSI

Atalanta, 2026-2027 İtalya Serie A sezonunda ilk 8 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan Bergamo ekibi, kalesinde 15 gole engel olamadı ve 10 puanla 11. sırada yer aldı.

Maurizio Sarri yönetimindeki Atalanta, son lig karşılaşmasında Frosinone ile sahasında 4-4 berabere kaldı. Gol yollarındaki üretkenliğine rağmen savunmada sorunlar yaşayan siyah-mavili ekip, Fiorentina karşısında daha dengeli bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

FIORENTINA-ATALANTA MAÇI ÖNCESİ İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Fiorentina ve Atalanta, ligde son haftalarda beklentilerin altında kalan sonuçlar aldı. Floransa temsilcisi savunmada yaşadığı sorunlarla dikkat çekerken Bergamo ekibi de rakiplerinin gol girişimlerini durdurmakta zorlandı.

Fiorentina'nın ilk 8 haftada 19, Atalanta'nın ise 15 gol yemesi, karşılaşma öncesinde iki takımın savunma performansını önemli bir başlık haline getirdi.

Fiorentina iç saha avantajını kullanarak galibiyete ulaşmayı amaçlarken Atalanta, deplasmanda kazanarak üst sıralarla arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

FIORENTINA-ATALANTA REKABETİNDE SON DURUM

İki takım, İtalya Serie A tarihinde bugüne kadar 126 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Fiorentina 54, Atalanta ise 33 galibiyet elde ederken 39 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fiorentina ile Atalanta arasında 22 Mayıs 2026'da oynanan son lig karşılaşması 1-1 sona erdi.

Floransa temsilcisi, rekabetin genelinde daha fazla galibiyete sahip olsa da son dönemdeki form durumları karşılaşmanın sonucuna ilişkin belirsizliği artırıyor.

FIORENTINA-ATALANTA MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Fiorentina ile Atalanta arasında oynanacak Serie A mücadelesinde hakem Federico La Penna görev yapacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Matteo Gariglio bulunacak.

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