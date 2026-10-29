Fenerbahçe'de 2027 yılının ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin sezonun ikinci yarısına yönelik çalışmalarında bazı futbolcuların geleceğini yeniden değerlendirebileceği öne sürülürken, gündeme gelen isimlerden biri de Matteo Guendouzi oldu. Peki, Guendouzi Fenerbahçe'den ayrılacak mı, Fransız yıldız ocak ayında takımdan gidecek mi, yönetim transferine izin verecek mi? İşte ayrıntılar...

GUENDOUZI FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile 2027 yılının ocak ayında yollarını ayırmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Fotomaç'ın 29 Ekim 2026 tarihli haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Guendouzi'nin son dönemde ortaya koyduğu performanstan memnun değil. Kulübün ara transfer dönemi için düşündüğü kadro değişiklikleri kapsamında 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakabileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE MATTEO GUENDOUZI İÇİN AYRILIK PLANI

Sarı-lacivertlilerde son dönemde alınan sonuçların ardından kadroda değişikliğe gidilebileceği iddia ediliyor.

Haberde, Guendouzi'nin özellikle son haftalardaki performansının yönetimin beklentilerini karşılamadığı ve bu nedenle ayrılık seçeneğinin gündeme alındığı ileri sürüldü. Fransız oyuncuyla ilgili nihai kararın ise ocak ayında oluşacak transfer şartları doğrultusunda verilebileceği belirtiliyor.

GUENDOUZI'YE TEKLİF GELİRSE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Fenerbahçe yönetiminin, ara transfer döneminde Matteo Guendouzi için teklif gelmesi halinde ayrılık sürecinde kolaylık sağlayabileceği öne sürüldü. Bu iddia, sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcu için gelecek olası teklifleri değerlendirebileceğine işaret ediyor.

GUENDOUZI BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Matteo Guendouzi, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev aldı. Fransız orta saha oyuncusu, söz konusu mücadelelerde 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Ocak ayında takımdan ayrılabileceği öne sürülen futbolcunun son dönemdeki performansı, sarı-lacivertlilerin kadro planlamasına ilişkin tartışmalarda öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Bununla birlikte orta saha oyuncularının performansı yalnızca gol ve asist sayılarıyla değerlendirilmiyor. Guendouzi'nin geleceğine ilişkin kulüp tarafından doğrulanmış bir karar henüz bulunmuyor.

GUENDOUZI FENERBAHÇE'YE KAÇ MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi 2025-2026 sezonunun devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'dan kadrosuna kattı. Fransız futbolcunun transferi için 27,3 milyon euro bonservis bedeli ödendiği aktarıldı.

Yüksek maliyetle kadroya katılan Guendouzi'nin geleceği hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları, ocak ayındaki transfer planlamasının dikkat çeken konularından biri haline geldi.

MATTEO GUENDOUZI'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Bu nedenle Fransız oyuncunun ara transfer döneminde başka bir takıma gitmesi durumunda bonservisli transfer veya kulüplerin üzerinde anlaşacağı farklı bir transfer modeli gündeme gelebilir.

Guendouzi'nin uzun vadeli sözleşmesinin bulunması, olası ayrılıkta kulüpler arasındaki görüşmelerin önemini artırıyor.

GUENDOUZI HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Fenerbahçe'den ayrılabileceği iddia edilen Matteo Guendouzi'nin transfer olacağı yeni kulübe ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Fransız orta saha oyuncusuyla ilgilenen bir takımın adı veya yapılmış resmî bir teklif, 29 Ekim tarihli ayrılık haberinde açıklanmadı. Guendouzi'nin geleceğine ilişkin gelişmelerin ocak ayındaki ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.