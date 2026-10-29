Everton-Newcastle maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası'nda 2026-2027 sezonunun dördüncü turu, Everton ile Newcastle United arasında oynanacak önemli mücadeleyle tamamlanıyor. Everton Teknik Direktörü David Moyes, takımını çeyrek finale taşımak isterken Newcastle United'ın başında bulunan Matthias Jaissle de kupadaki başarılı performansı devam ettirmeyi hedefliyor. İki ekibin kısa süre içerisinde hem kupada hem de Premier League'de karşılaşacak olması mücadeleyi daha dikkat çekici hale getiriyor. Peki, Everton-Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Everton-Newcastle canlı nereden izlenir, maç şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişkin bilgiler...

EVERTON-NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Everton ile Newcastle United, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.45'te karşı karşıya gelecek.

Mücadele, İngiltere'nin Liverpool kentinde bulunan Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak.

EVERTON-NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Carabao Cup kapsamında oynanacak Everton-Newcastle United karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

EVERTON-NEWCASTLE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Everton ile Newcastle United arasındaki İngiltere Lig Kupası karşılaşması S Sport Plus yayın akışında bulunuyor.

Mücadelenin Türkiye'de şifresiz bir televizyon kanalından yayınlanacağına ilişkin resmî bir duyuru bulunmuyor.

EVERTON-NEWCASTLE MAÇI HANGİ TURDA OYNANACAK?

Everton-Newcastle United karşılaşması, İngiltere Lig Kupası'nın dördüncü turunda, diğer adıyla son 16 turunda oynanacak.

Karşılaşmanın galibi doğrudan çeyrek finale yükselirken kaybeden takım organizasyona veda edecek.

Bir üst tura çıkacak ekip, çeyrek finalde Fleetwood Town ile karşı karşıya gelecek. Fleetwood, Arsenal'i penaltı atışları sonucunda eleyerek son sekiz takım arasına kalmıştı.

EVERTON'IN KUPADAKİ SON DURUMU

Everton, İngiltere Lig Kupası'nda Preston North End ve Wolverhampton Wanderers karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

David Moyes yönetimindeki Liverpool temsilcisi, Premier League'de Chelsea ve Arsenal karşısında aldığı üst üste iki mağlubiyetin ardından kupa mücadelesine çıkıyor.

Everton, her iki karşılaşmayı da 2-0 kaybederken gol yollarında istediği üretkenliği gösteremedi.

İngiltere Lig Kupası, Everton açısından sezonun kalan bölümünde önemli hedeflerden biri olarak görülüyor. David Moyes, Newcastle karşılaşması öncesindeki değerlendirmesinde kupada ilerlemeyi sürdürmek istediklerini vurguladı.

NEWCASTLE UNITED'IN KUPADAKİ SON DURUMU

Newcastle United, İngiltere Lig Kupası'nda West Bromwich Albion ve Millwall'ı geçerek son 16 turuna ulaştı.

Matthias Jaissle'nin çalıştırdığı ekip, organizasyonda üst üste beşinci kez çeyrek final oynama hedefiyle Everton deplasmanına çıkacak.

Newcastle, Premier League'deki son maçında Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ederek hafta içerisindeki kupa karşılaşmasına galibiyetle hazırlanma fırsatı yakaladı.

Siyah-beyazlılar, son yıllarda Carabao Cup'ta istikrarlı bir performans ortaya koyarken bu sezon da kupada yoluna devam etmek istiyor.

NEWCASTLE UNITED'IN LİG KUPASI'NDAKİ DİKKAT ÇEKEN SERİSİ

Newcastle United, İngiltere Lig Kupası'nda 2022-2023 sezonundan bu yana 18 eleme turu karşılaşmasını kazanarak bir üst aşamaya yükseldi.

Siyah-beyazlılar, aynı dönemde organizasyonda en fazla tur geçen takımlardan biri olmayı başardı. Newcastle, ayrıca son yedi dördüncü tur eşleşmesinden galip ayrıldı.

Everton ise David Moyes'un görev yaptığı dönemlerde İngiltere Lig Kupası'nın dördüncü turunda çıktığı son yedi eşleşmenin yalnızca birinde çeyrek finale yükseldi.

Bu istatistikler, Newcastle'ın kupadaki son dönem başarısı ile Everton'ın son 16 turunda yaşadığı zorlukları ortaya koyuyor.

EVERTON İLE NEWCASTLE DÖRT GÜN SONRA YENİDEN KARŞILAŞACAK

Everton ile Newcastle United, İngiltere Lig Kupası mücadelesinden yalnızca dört gün sonra Premier League'de yeniden karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligdeki mücadelesi 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te Newcastle United'ın sahası St James' Park'ta oynanacak.

Dolayısıyla iki teknik direktör, kısa süre içerisinde iki farklı organizasyonda rakip olacak. Sıkışık maç takvimi, kadro rotasyonunu ve oyuncuların fiziksel durumlarını önemli hale getiriyor.

EVERTON-NEWCASTLE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI