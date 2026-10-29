UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa arenasında ilk üç maçında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olmaya hazırlanıyor. Ev sahibi Celtic ise taraftarı önünde ilk puanlarını elde etmek için mücadele edecek. Peki, Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celtic-Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, şifresiz mi yayınlanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanacak Celtic-Beşiktaş karşılaşması, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ilk üç karşılaşmasında elde ettiği sonuçların ardından İskoçya deplasmanından da puanla ayrılarak lig aşamasındaki avantajını korumayı hedefliyor.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic-Beşiktaş karşılaşması, mevcut yayın rehberlerinde TRT 1 ekranlarında yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları TRT'de bulunurken karşılaşmanın kesin kanal bilgisi, maç haftasında açıklanacak resmî yayın akışıyla teyit edilecek.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Celtic ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Celtic Park'ta oynanacak.

İskoç ekibinin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman sınavına sahne olacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Beşiktaş, 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 7 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marseille'ı 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. İkinci haftada Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 3-2 yenerek ikinci maçından da üç puanla ayrıldı.

Üçüncü hafta mücadelesinde ise İngiliz ekibi Crystal Palace'ı ağırlayan siyah-beyazlılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş böylece ilk üç maçında 9 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Celtic deplasmanı, temsilcimizin Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmesi açısından önem taşıyor.

CELTIC'İN UEFA AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Celtic, 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına istediği başlangıcı yapamadı. İskoçya temsilcisi, ilk üç karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.

İlk haftada sahasında Ferencvaros'a 3-1 kaybeden Celtic, ikinci maçında Benfica deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle döndü. Üçüncü haftada Celta Vigo'yu konuk eden İskoç ekibi, mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Celtic, üç karşılaşmada 3 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. İskoç temsilcisi, Beşiktaş karşısında kötü gidişatı sonlandırarak lig aşamasındaki ilk puanlarını almayı amaçlıyor.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Beşiktaş ile Celtic, Avrupa Ligi'ndeki karşılaşma öncesinde kendi liglerinde de mücadele edecek.

Siyah-beyazlı ekip, 1 Kasım Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Celtic ise aynı gün İskoçya liginde Falkirk ile karşılaşacak.

İki takımın lig maçlarında ortaya koyacağı performans ve karşılaşmaların ardından oluşacak kadro durumu, Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde yakından takip edilecek.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ SONRAKİ MAÇI KİMLE?

Beşiktaş, Celtic deplasmanının ardından UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.

26 Kasım 2026 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Celtic ise aynı tarihte Portekiz temsilcisi Torreense'e konuk olacak.