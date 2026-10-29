Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'a konuk olmaya hazırlanan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın durumu gündeme geldi. Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle disiplin süreciyle karşı karşıya kalan millî futbolcu, sarı-kırmızılıların Konya deplasmanı öncesinde açıkladığı kamp kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk'un savunma hattında değişikliğe gitmesi beklenirken taraftarlar, "Abdülkerim Bardakcı Konyaspor maçında neden yok, kadroda var mı, sakat mı, cezalı mı, kaç maç ceza alacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

ABDÜLKERİM BARDAKCI KONYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinin ardından gördüğü kırmızı kart ve devam eden disiplin süreci nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılıların 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown arasında yaşanan olayların ardından iki futbolcu da kırmızı kart gördü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, millî savunmacıyı 27 Ekim'den itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Böylece Abdülkerim'in eski takımı Konyaspor'a karşı oynayamayacağı kesinleşti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KONYASPOR MAÇI KADROSUNDA VAR MI?

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Konyaspor karşılaşması için açıkladığı 22 kişilik kamp kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'ın 30 Ekim Cuma günü oynayacağı karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı'nın ilk 11'de veya yedek kulübesinde yer alması söz konusu olmayacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKAT MI, CEZALI MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın Konyaspor maçında forma giyemeyecek olmasının nedeni sakatlık değil, disiplin süreci.

Bu nedenle millî futbolcunun yokluğu, sağlık durumundan kaynaklanan bir kadro tercihi olarak değerlendirilmiyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Abdülkerim Bardakcı'nın kaç maç ceza alacağına ilişkin nihai karar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilecek.

TFF'nin 27 Ekim 2026 tarihli açıklamasında Galatasaraylı futbolcunun, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi kapsamında tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.

Söz konusu madde, saldırı eylemi nedeniyle futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası uygulanmasını öngörüyor.

Ancak disiplin kuruluna sevk edilmek, doğrudan bu sürelerde kesinleşmiş bir ceza verildiği anlamına gelmiyor. Abdülkerim'in alacağı olası cezanın süresi ve kapsamı, PFDK değerlendirmesinin ardından belli olacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında gerginlik yaşandı.

Maçın tamamlanmasının ardından iki futbolcu arasındaki fiziksel müdahaleler nedeniyle hakem tarafından kırmızı kart gösterildi.

Yaşanan olayların ardından TFF Hukuk Müşavirliği, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'u Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi kapsamında PFDK'ya sevk etti.

TFF'nin açıklamasında iki futbolcu için de sevk gerekçesi "saldırı" olarak belirtildi. Ancak disiplin sevki, isnat edilen eylem hakkında verilmiş nihai kurul kararı niteliği taşımıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda savunma hattında Wilfried Singo'ya görev vermesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Singo, Fenerbahçe derbisinin son bölümünde oyuna girerek sahalara dönmüştü.

Konyaspor karşılaşması öncesindeki muhtemel kadro değerlendirmelerine göre Okan Buruk'un stoper ikilisini Davinson Sanchez ve Wilfried Singo'dan oluşturması bekleniyor.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde ilk 9 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 22 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider olarak giriyor.

Ev sahibi Konyaspor ise oynadığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 8 puan topladı ve 14. sırada yer aldı.