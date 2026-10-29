30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından 30 Ekim Cuma günü okulların tatil edilip edilmediği gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, resmî tatilin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceğini araştırıyor. Mevcut takvime göre 30 Ekim 2026 Cuma günü resmî tatil kapsamında değil. Ülke genelinde okulların bu tarihte tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Yeni bir karar alınmadığı sürece eğitim öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor.

30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen resmî tatilin ardından öğrenciler, 30 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle bayram tatilinin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği araştırılıyor.

Mevcut takvime göre 30 Ekim 2026 Cuma günü resmî tatil değil. Bu tarih için ülke genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış genel bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla yeni bir karar açıklanmadığı sürece ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin normal ders programına göre devam etmesi bekleniyor.

YARIN OKULLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ekim Cuma günü okulların durumu, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim takvimi ve yetkili makamların açıklamaları doğrultusunda değerlendiriliyor. Mevcut takvimde cuma günü için ek bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin 30 Ekim Cuma günü okula gitmeleri gerekiyor. Ancak olumsuz hava koşulları veya olağanüstü durumlar nedeniyle valilikler tarafından yerel bir karar alınması hâlinde, ilgili ilde eğitim öğretime ara verilebilir.

30 EKİM İÇİN MEB'DEN TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

30 Ekim 2026 için ülke genelini kapsayan bir okul tatili kararı açıklandığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor.

30 Ekim'in cuma gününe denk gelmesi, bu tarihin kendiliğinden resmî tatil olacağı anlamına gelmiyor. Okulların tatil edilmesi için ayrıca yetkili makamlarca karar alınması gerekiyor.

30 EKİM İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mevcut genel takvime göre 30 Ekim Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil Türkiye genelinde okulların açık olması bekleniyor. Bununla birlikte yerel koşullar nedeniyle alınabilecek kararlar illere göre farklılık gösterebilir. Öğrencilerin ve velilerin, özellikle son dakika tatil iddialarında ilgili valiliklerin ve il millî eğitim müdürlüklerinin resmî duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

29 EKİM TATİLİ 30 EKİM İLE BİRLEŞTİ Mİ?

2026 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. Resmî tatil, 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Perşembe günü devam ediyor.