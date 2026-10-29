29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uygulanan resmî tatilin ardından gözler 30 Ekim 2026 Cuma gününe çevrildi. Kamu kurumlarında işlemleri bulunan vatandaşlar, bankacılık ve noterlik hizmetlerinden yararlanmak isteyenler ile çalışanlar, tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmediğini araştırmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi, cuma gününün çalışma düzenini de gündeme taşıdı. Peki, 30 Ekim resmî kurumlar açık mı, yarın resmî tatil mi, bankalar, noterler ve PTT çalışıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar...

30 EKİM CUMA RESMÎ KURUMLAR AÇIK MI?

30 Ekim 2026 Cuma günü resmî tatil olmadığı için kamu kurum ve kuruluşlarında normal çalışma düzeni uygulanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ara verilen kamu hizmetleri, 30 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak.

Bu kapsamda valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, belediyelerin idari birimleri ve diğer kamu kuruluşları olağan mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet verecek.

Kurumların hizmet saatleri ve randevu koşulları farklılık gösterebildiğinden vatandaşların işlem yapmadan önce ilgili kurumun çalışma düzenini kontrol etmeleri önem taşıyor.

30 EKİM 2026 RESMÎ TATİL Mİ?

30 Ekim 2026 Cuma günü resmî tatil değildir.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim boyunca devam ediyor.

2026 yılında 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmî tatil uygulandı. 30 Ekim Cuma günü bu tatil kapsamına girmediğinden kamu kurumları normal çalışma takvimine geri dönecek.

30 EKİM CUMA İDARİ İZİN VAR MI?

29 Ekim 2026 Perşembe gününe denk geldiği için Cumhuriyet Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği merak konusu oldu.

Ancak 29 Ekim itibarıyla 30 Ekim Cuma gününü ülke genelinde idari izin kapsamına alan bir karar açıklanmadı.

Bu nedenle kamu personeli için cuma günü normal mesai düzeni geçerli olacak.

İdari izin, resmî tatilden farklı bir uygulama olduğundan böyle bir düzenleme yapılması halinde yetkili makamların ayrıca karar açıklaması gerekiyor.

30 EKİM CUMA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ekim Cuma günü Türkiye genelinde banka şubeleri normal mesai düzeninde açık olacak.

Banka şubeleri genel olarak sabah 09.00'da hizmet vermeye başlıyor. Kapanış saatleri bankaya ve şubeye göre farklılık gösterebiliyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılamayan şube işlemleri, cuma günü ilgili bankanın çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilebilecek.

30 EKİM CUMA NOTERLER AÇIK MI?

30 Ekim 2026 Cuma günü noterler normal çalışma düzeninde hizmet verecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte noterliklerde araç alım satımı, vekâletname düzenleme, belge tasdiki ve diğer işlemler yeniden yapılabilecek.

Noterlikler hafta içi genellikle 09.00-17.00 saatleri arasında çalışıyor. Ancak öğle arası ve çalışma saatleri noterliğe göre değişebildiğinden işlem öncesinde ilgili noterliğin güncel mesai düzeninin kontrol edilmesi gerekiyor.

30 EKİM CUMA PTT AÇIK MI?

30 Ekim Cuma günü PTT şubeleri de normal mesai düzeninde faaliyet gösterecek. Vatandaşlar posta gönderimi, kargo teslimi, fatura ödemesi ve PTT tarafından sunulan diğer gişe hizmetlerinden yararlanabilecek.

PTT şubelerinin açılış ve kapanış saatleri hizmet verilen merkeze göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle işlemler için ilgili şubenin çalışma saatlerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

30 EKİM CUMA NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ VE BELEDİYELER AÇIK MI?

30 Ekim Cuma günü nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, valilikler ve belediyelerin idari birimleri normal çalışma programına dönecek.

Nüfus müdürlüklerinde kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesine ilişkin işlemler randevu ve başvuru koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilebilecek.

Belediyelerde de vatandaşların başvuru ve resmî evrak işlemleri olağan mesai saatlerinde yürütülecek.

30 EKİM CUMA DEVLET HASTANELERİ AÇIK MI?

30 Ekim Cuma günü devlet hastanelerinde normal poliklinik hizmetlerinin devam etmesi bekleniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle rutin poliklinik hizmetlerine verilen aranın ardından hastaneler olağan çalışma düzenine dönecek.

Randevusu bulunan vatandaşlar işlemlerini sağlık kuruluşunun programına göre gerçekleştirebilecek. Acil servisler ise resmî tatillerde de kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 30 Ekim Cuma günü okullar için genel bir tatil bulunmuyor.

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri normal ders programı doğrultusunda devam edecek.

Öğrenciler için Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanan resmî tatil 29 Ekim Perşembe günü sona erdi.

Yerel veya kuruma özel farklı bir karar bulunmadığı sürece 30 Ekim Cuma günü dersler yapılacak.

29 EKİM TATİLİ HAFTA SONUYLA BİRLEŞTİ Mİ?

2026 yılında Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geldi. Kanunda belirtilen 1,5 günlük resmî tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayarak 29 Ekim Perşembe günü sona erdi.

30 Ekim Cuma gününün ayrıca tatil ilan edilmemesi nedeniyle Cumhuriyet Bayramı tatili kendiliğinden hafta sonuyla birleşmedi.

Dolayısıyla 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar günleri öncesindeki cuma günü, normal mesai uygulanan bir iş günü olacak.