29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla eczanelerin çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. İlaç almak isteyenler, bugün eczanelerin açık olup olmadığını ve nöbetçi eczanelerin nasıl bulunacağını araştırıyor. 29 Ekim 2026 Perşembe günü resmî tatil nedeniyle normal mesai yapan eczaneler kapalı olacak. İlaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar ise gün boyunca hizmet veren nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek. Nöbetçi eczanelerin adres ve çalışma bilgileri il ve ilçelere göre değişebildiği için eczaneye gitmeden önce güncel listenin kontrol edilmesi gerekiyor.

29 EKİM'DE NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?

Evet. Cumhuriyet Bayramı'nda ilaç hizmetinin devam etmesi için nöbetçi eczaneler görev yapıyor. Ancak her eczane nöbetçi olmadığı için vatandaşların doğrudan kendi mahallelerindeki eczaneye gitmeden önce nöbet durumunu öğrenmesi önem taşıyor.

Nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgilerine ilgili ilin eczacı odasının resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor. Eczaneye gitmeden önce telefonla arayarak adresi ve nöbet saatlerini teyit etmek de olası zaman kaybını önleyebilir.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Nöbetçi eczane arayan vatandaşlar şu adımları izleyebilir:

Bulundukları ilin eczacı odasının resmî internet sitesine girebilir.

Güncel nöbetçi eczane listesinden ilçe veya bölge seçebilir.

Eczanenin adres ve iletişim bilgilerini kontrol edebilir.

Yola çıkmadan önce eczaneyi telefonla arayarak nöbet durumunu teyit edebilir.

Vatandaşlar ayrıca e-Devlet üzerinden sunulan Nöbetçi Eczane Sorgulama hizmetini kullanabilir.

30 EKİM CUMA GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından eczanelerin 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Vatandaşlar, rutin ilaç ve reçete işlemleri için cuma günü eczanelere başvurabilecek.

Eczanelerin açılış ve kapanış saatleri yerel çalışma düzenine göre farklılık gösterebildiğinden, özellikle belirli bir eczaneye gitmeyi planlayanların ilgili eczaneden bilgi alması öneriliyor.

28 EKİM'DE ECZANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIKTI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim Çarşamba günü, resmî tatilin saat 13.00'te başlaması nedeniyle birçok bölgede normal mesai yapan eczaneler öğle saatlerine kadar hizmet verdi. Saat 13.00'ten sonra ise nöbetçi eczane düzenine geçildi.