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Anasayfa Haberler Venezia-Inter maçı hangi kanalda, nereden izlenir, şifresiz mi?

Venezia-Inter maçı hangi kanalda, nereden izlenir, şifresiz mi?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Venezia ile Inter karşı karşıya geliyor. Peki, Venezia-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma canlı nereden izlenir, şifresiz mi yayınlanacak? İşte mücadele öncesinde merak edilen ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 17:15
Venezia-Inter maçı hangi kanalda, nereden izlenir, şifresiz mi?

Venezia-Inter karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Venezia, sahasında Inter'i ağırlıyor. Ligde üst sıralar için mücadele eden Cristian Chivu'nun öğrencileri, deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken Davide Nicola yönetimindeki ev sahibi ekip kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Venezia-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Venezia-Inter canlı nereden izlenir, şifresiz mi yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

VENEZIA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Venezia-Inter karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Mücadeleye İtalya'nın Venedik kentindeki Pier Luigi Penzo Stadyumu ev sahipliği yapacak.

VENEZIA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezia-Inter karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

VENEZIA VE INTER'İN SERIE A'DAKİ SON DURUMU

Inter, Serie A'da ilk 8 karşılaşmasında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puana ulaştı. Rakip fileleri 23 kez havalandıran Milano temsilcisi, kalesinde 10 gol gördü. Lazio'nun 9. haftadaki galibiyetinin ardından maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Inter, Venezia deplasmanından üç puanla dönerek zirvedeki rakibine yetişmeyi amaçlıyor.

Venezia ise sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk 8 haftada 1 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan ev sahibi ekip, 3 puanla son sırada yer alıyor. Bu süreçte 6 gol atan ve 17 gol yiyen Venezia, taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç arayacak.

VENEZIA, INTER KARŞISINDA ÇIKIŞ ARIYOR

Serie A'ya yükseldiği sezonun ardından üst ligde tutunma mücadelesi veren Venezia, teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Davide Nicola'yı getirdi.

Nicola yönetiminde Napoli'yi 1-0 mağlup eden ev sahibi ekip, son karşılaşmasında Genoa'ya aynı skorla yenildi. Venezia'nın Inter karşısındaki en önemli hücum kozları arasında Akor Adams ve John Yeboah bulunuyor.

Inter ise Fiorentina karşısında geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Marcus Thuram'ın hücumdaki etkili performansı ve Piotr Zielinski'nin son bölümdeki belirleyici katkısı, Chivu'nun ekibinin Venezia deplasmanı öncesinde dikkat çeken noktaları oldu.

VENEZIA-INTER MAÇI ÖNCESİ İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

İki takım, Serie A tarihinde 28 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 16'sını Inter kazanırken Venezia 6 galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 6 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Inter, Venezia ile oynadığı son 4 Serie A maçından galip ayrıldı. Buna karşılık Venezia'nın rakibine karşı lig tarihinde elde ettiği 6 galibiyetin 5'ini kendi sahasında alması dikkat çekiyor.

VENEZIA-INTER MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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