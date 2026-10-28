A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda Belçika ile kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlıların İzmir'de oynayacağı mücadele öncesinde taraftarların gözü bilet satışlarına çevrildi. Milli heyecana tribünden ortak olmak isteyen futbolseverler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yapacağı duyuruyu bekliyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç bileti nereden, nasıl alınır? Türkiye-Belçika bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının bilet satış tarihi henüz resmen açıklanmadı.

28 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kanallarında karşılaşmanın öncelikli ve genel bilet satışlarının hangi gün başlayacağına ilişkin doğrulanmış bir duyuru bulunmuyor.

Milli maç biletleri, önceki iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi öncelikli satış ve genel satış olmak üzere iki aşamada taraftarlara sunulabilir.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Türkiye-Belçika maçının bilet satış platformu henüz resmen duyurulmadı. Bununla birlikte A Milli Takım'ın daha önceki iç saha karşılaşmalarında biletler Passo üzerinden satışa sunuldu.

Aynı uygulamanın devam etmesi halinde taraftarlar biletlerini www.passo.com.tr adresinden veya Passo mobil uygulamasından satın alabilecek.

Bilet almak isteyen futbolseverlerin satış duyurusunun ardından ilgili karşılaşmayı seçerek hesaplarına giriş yapması, uygun tribün ve koltuk tercihini gerçekleştirmesi, ardından ödeme işlemini tamamlaması gerekecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Belçika maçının resmî bilet fiyatları henüz açıklanmadı.

Karşılaşmanın tribün kategorilerine göre belirlenecek bilet ücretleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun satış duyurusuyla belli olacak.

Kale arkası, yan tribün ve diğer kategoriler için uygulanacak fiyatların yanı sıra kişi başına bilet satın alma limiti de resmî açıklamanın ardından netleşecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI BİLETLERİNDE ÖNCELİKLİ SATIŞ OLACAK MI?

A Milli Takım'ın daha önce oynadığı iç saha karşılaşmalarında Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyelerine öncelikli bilet satın alma hakkı tanındı.

Örneğin 25 Eylül 2026 tarihinde oynanan Türkiye-Fransa karşılaşmasının biletleri ilk olarak Kırmızı Üyeler için satışa sunuldu. Ardından genel satış aşamasına geçildi.

Türkiye-Belçika maçında da benzer bir yöntemin uygulanması mümkün olsa da öncelikli satış tarihi ve üyelik koşulları henüz açıklanmadı.

Taraftarların güncel duyuruları TFF'nin ve Millî Takım Taraftar Kulübü'nün resmî kanallarından takip etmesi gerekiyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki beşinci karşılaşmasında Belçika'yı konuk edecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE, HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Türkiye-Belçika maçı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, A Milli Futbol Takımı'nı üçüncü kez ağırlayacak.

Ay-yıldızlılar, daha önce 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı aynı stadyumda 2-0 mağlup ederken 9 Eylül 2024'te İzlanda karşısından 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

MİLLİ MAÇ BİLETİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Türkiye-Belçika maçını tribünden takip etmek isteyen taraftarların, biletlerin satışa çıkarılacağı resmî platformu kontrol etmesi önem taşıyor.

Biletlerin kişi adına düzenlenmesine ilişkin koşullar, stadyuma girişte kullanılacak kimlik ve kart seçenekleri ile olası transfer kısıtlamaları TFF'nin karşılaşmaya özel duyurusunda açıklanacak.