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Sevdan Bir Ateş 8. bölüm izle: Tek parça HD izleme ekranı

Sevdan Bir Ateş 8. bölümde Mirza, DNA testi sonucuyla Hüma’nın öz kızı olduğunu öğreniyor. Yeni bölüm tarihi, saati ve Show TV canlı yayın bağlantısı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 10:54
Sevdan Bir Ateş 8. bölüm izle: Tek parça HD izleme ekranı

Show TV'nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş, 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Mirza'nın yaptırdığı DNA testinin sonucu, yıllardır saklanan gerçeği ortaya çıkarıyor. Hüma'nın öz kızı olduğunu öğrenen Mirza gözyaşlarına boğulurken Leyla ile yaşanacak yüzleşme merak konusu oluyor. Peki, Sevdan Bir Ateş 8. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Show TV canlı yayın ve tek parça HD izleme ekranı…

EVDAN BİR ATEŞ 8. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevdan Bir Ateş dizisinin 8. bölümü, 28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde Mirza ve Leyla arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, DNA testiyle ortaya çıkan gerçek ailedeki dengeleri değiştirecek.

MİRZA, HÜMA'NIN ÖZ KIZI OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Mirza'nın Hüma hakkında duyduğu şüpheler, yaptırdığı DNA testinin sonucuyla son buluyor. Test, Hüma'nın Mirza'nın öz kızı olduğunu ortaya koyuyor. Yıllardır saklanan gerçekle yüzleşen Mirza, aldığı sonucun ardından duygusal anlar yaşıyor.

Hüma'nın gerçek babasının Mirza olduğunun ortaya çıkması, Leyla ile Mirza arasındaki ilişkiyi de yeniden gündeme taşıyor. Geçmişte yaşanan kırgınlıklar ve açıklanmayan sırlar, ikilinin önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor.

LEYLA, YAMAN'IN OTELİNDE İŞE BAŞLIYOR

Kozaklı Konağı'ndan ayrılan Leyla, kızı Hüma'yla birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Geçimini sağlamak için iş arayan Leyla, aradığı fırsatı Yaman'ın otelinde buluyor. Leyla'nın burada çalışmaya başlaması Mirza'nın tepkisini çekiyor ve ikili arasındaki gerilimi artırıyor.

Mirza'nın Leyla'ya hâlâ eşi olduğunu hatırlatması, ikili arasında yeni bir yüzleşmenin kapısını aralıyor. Leyla'nın bu çıkışa vereceği yanıt, ilişkilerinin geleceği açısından belirleyici olacak.

HÜMA İÇİN YENİ TEHLİKE

Diğer tarafta Nasim, Hüma'yı Halep'e götürerek Leyla'yı tuzağa çekmek için Faysal'ı harekete geçiriyor. Vuslat'ın da plana dahil olmasıyla anne kızın karşı karşıya olduğu tehlike büyüyor.

Hüma'nın bulduğu eski bir ultrason görüntüsü ise geçmişe ilişkin yeni soruları beraberinde getiriyor. DNA testi sonucuyla sarsılan Mirza'nın bundan sonra nasıl bir adım atacağı ve Leyla'nın kızını korumak için neler yapacağı yeni bölümün öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ 8. BÖLÜM TEK PARÇA HD İZLE

Sevdan Bir Ateş'in 8. bölümünü izlemek isteyenler, Show TV'nin resmî internet sitesindeki dizi ve bölüm sayfasını kontrol edebilir. Bölümün tamamı çevrim içi olarak erişime açıldığında resmî bölüm arşivinden izlenebilir.

Show TV canlı yayın: https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

Sevdan Bir Ateş resmî dizi sayfası: https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sevdan-bir-ates/3087

SEVDAN BİR ATEŞ 8. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Yeni bölümde Mirza, DNA testi sonucunda Hüma'nın kendi kızı olduğunu öğreniyor. Leyla, Hüma'yla birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışırken Yaman'ın otelinde işe başlıyor. Nasim ve Faysal'ın planı ise anne kızın güvenliğini tehdit ediyor.

SEVDAN BİR ATEŞ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sevdan Bir Ateş, yeni bölümüyle çarşamba akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

SHOW TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Sevdan Bir Ateş'i televizyon yayını sırasında takip etmek isteyen izleyiciler, Show TV'nin resmî canlı yayın sayfasını ziyaret edebilir.

Show TV canlı yayın izle

Hüma’nın geçmişte kendilerini konaktan gönderen kişiye dair işaretleri, Mirza’nın annesiyle ilgili büyük bir şüpheye düşmesine sebep olur.

ASpor CANLI YAYIN

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