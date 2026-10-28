Monza-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Monza ile Napoli karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Monza, taraftarı önünde kritik bir galibiyet ararken Napoli ise ligde yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki, Monza Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Monza Napoli maçı şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

MONZA NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monza ile Napoli arasındaki İtalya Serie A 9. hafta karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

Mücadele, İtalya'nın Monza kentindeki Brianteo (U-Power Stadium) Stadyumu'nda oynanacak.

MONZA NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

S Sport Plus'ın 28 Ekim tarihli resmî yayın akışında mücadele listelenmiyor. Bazı üçüncü taraf yayın rehberleri S Sport veya S Sport Plus'ı işaret etse de karşılaşmanın bu kanallarda yayınlanacağı resmî akış üzerinden doğrulanamıyor.

MONZA VE NAPOLI'NİN PUAN DURUMU

Serie A'da 2026-2027 sezonunun ilk 8 haftası sonunda Napoli, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puan topladı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran Napoli, kalesinde 10 gol gördü ve 9. hafta öncesinde 10. sırada yer aldı.

Monza ise oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7 puana ulaştı. Bu karşılaşmalarda 15 gol atan ve 18 gol yiyen ev sahibi ekip, haftaya 15. sırada girdi.

MONZA NAPOLI MUHTEMEL 11'LER

Sky Sport'un maç öncesi kadro tahminlerine göre takımların sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri şöyle:

Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Robinson, Dany Mota, Gustavo Varela.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane.

MONZA EVİNDEKİ GOL PERFORMANSINA GÜVENİYOR

Monza, ligde ilk 8 haftada attığı 15 golle hücum üretkenliği açısından dikkat çekti. İtalya Serie A'nın resmî verilerine göre ev sahibi ekip, bu gollerin 11'ini kendi sahasında oynadığı 4 karşılaşmada kaydetti.

Monza'nın öne çıkan isimlerinden Gustavo Varela ise sezonun ilk 8 haftasında 7 lig golüne ulaştı. Ivan Juric'in ekibi, golcü oyuncusunun performansıyla Napoli savunmasını zorlamayı amaçlıyor.

Napoli ise son 4 resmî maçında 10 gol yedi. Konuk ekip açısından Monza deplasmanında savunma güvenliğini artırmak önemli olacak.

NAPOLI ROMA BERABERLİĞİNİN ARDINDAN SAHAYA ÇIKIYOR

Napoli, Serie A'nın 8. haftasında Roma ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada Anguissa'nın golünün yanı sıra Scott McTominay'in iki golü, Napoli'nin hücumdaki etkisini ortaya koydu.

Monza ise son lig maçında Torino'ya deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Her iki takım da bu sonuçların ardından yeni haftaya galibiyet hedefiyle giriyor.

MONZA NAPOLI MAÇININ HAKEMİ KİM?

İtalya Serie A'nın resmî açıklamasına göre karşılaşmayı Giovanni Ayroldi yönetecek. VAR hakemi olarak Francesco Meraviglia, AVAR hakemi olarak Valerio Marini görev yapacak

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