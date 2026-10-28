Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu devam ederken Kasım ayında uygulanacak milli ara gündeme geldi. FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre kulüp futboluna ara verilecek dönemde A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki son iki maçında puan mücadelesi verecek. Peki, milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? İşte merak edilenler...

MİLLİ ARA NE ZAMAN 2026?

2026 yılının son milli maç arası, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak. FIFA'nın belirlediği uluslararası maç takvimi kapsamında milli takımlar, bu dönemde iki karşılaşma oynayabilecek. Avrupa'da birçok ülke, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçlarına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de de bu dönemde milli maçlar nedeniyle lig karşılaşmalarına ara verilecek.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK? SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kasım ayındaki milli maç dönemi 17 Kasım 2026 Salı günü tamamlanacak.

Süper Lig'de mücadele eden takımlar, milli aranın ardından lig müsabakalarına devam edecek. Milli takımlara davet edilen futbolcuların kulüplerine dönmesiyle takımların hazırlık süreçleri yeniden başlayacak.

Milli ara ile sezon arasının birbirinden farklı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Süper Lig'in ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanması planlanan 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek.

Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlıların Belçika ile oynayacağı mücadele, Kasım ayındaki iki karşılaşmanın ilki olacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşma, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, A Milli Takım'ı üçüncü kez ağırlayacak. Türkiye, daha önce burada oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında Litvanya'yı 2-0 ve İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika karşılaşmasının ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Ancak 28 Ekim itibarıyla maç özelindeki yayıncı bilgisi konusunda farklı kayıtlar bulunduğundan kesin kanal duyurusu takip ediliyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Fransa'ya konuk olacak.

Fransa-Türkiye mücadelesi, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, Fransa'nın Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu mücadeleyle UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altı maçlık fikstürünü tamamlayacak.

TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ PUAN DURUMU

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, oynadığı ilk dört karşılaşmadan puan çıkaramadı. Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya 3-1 mağlup olan milliler, dört maç sonunda 0 puanla son sırada bulunuyor.

Grubun lideri 10 puanla Fransa olurken İtalya 7 puanla ikinci, Belçika ise 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye, kalan iki karşılaşmada alacağı sonuçlarla gruptaki konumunu iyileştirmeye çalışacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Türkiye ile Belçika, Uluslar Ligi grup aşamasında 2 Ekim 2026'da karşı karşıya geldi. Belçika'nın Liège kentinde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Belçika, dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki mağlubiyet alarak 6 puana ulaştı. İlk maçında İtalya'yı 2-0 mağlup eden Belçika, ardından Fransa'ya 1-0 kaybetti. Türkiye karşısında 3-0 kazanan ekip, son karşılaşmasında Fransa'ya 4-1 mağlup oldu.

Kasım ayında İzmir'de oynanacak mücadele, iki takımın grup aşamasındaki ikinci randevusu olacak.