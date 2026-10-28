Milan-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı Milan ile Bologna arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Son iki lig maçından galibiyetle ayrılan Milan, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedeflerken Bologna deplasmanda yakaladığı olumlu performansı devam ettirmek istiyor. Peki, Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milan-Bologna maçı canlı nereden izlenir? Karşılaşmada hangi futbolcuların forma giymesi bekleniyor? İşte merak edilenler...

MILAN-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan ile Bologna, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30'da karşılaşacak. İtalya Serie A'nın 9. haftasındaki mücadeleye Milano'daki San Siro (Giuseppe Meazza) Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MILAN-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan-Bologna maçı, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma, yayıncı kuruluşun 28 Ekim tarihli resmî yayın akışında saat 20.30'da yer alıyor.

MILAN SON İKİ MAÇINI KAZANDI

Milan, Bologna karşılaşmasına Atalanta ve Udinese karşısında aldığı galibiyetlerin ardından çıkıyor. Ruben Amorim'in çalıştırdığı kırmızı-siyahlılar, ligin 9. haftasında iç saha avantajını kullanarak galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Milan'ın kulüp sitesindeki maç öncesi değerlendirmesinde, Udinese galibiyetinin eksik oyunculara rağmen alınmasının önemine dikkat çekildi. Teknik ekibin yoğun fikstür nedeniyle Bologna karşısında ilk 11'de değişikliklere gitmesi bekleniyor.

BOLOGNA DEPLASMANDA ETKİLİ

Bologna, teknik direktör Raffaele Palladino yönetiminde deplasmanda önemli sonuçlara imza attı. Kırmızı-mavililer, Lecce'yi 2-1 ve Cagliari'yi 2-0 yenerek dış sahada üst üste iki galibiyet elde etti.

Palladino'nun göreve gelmesinin ardından ligde oynadığı dört karşılaşmada 7 puan toplayan Bologna, Milan karşısında da deplasmandaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Takımda Holm, Orsolini ve Piccoli'nin forma giyemeyeceği Milan'ın resmî maç öncesi değerlendirmesinde belirtildi.

MILAN-BOLOGNA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Milan'da Cissé ile Pulisic arasında forma rekabeti yaşanırken Gonçalo Ramos'un fiziksel durumuna bağlı olarak Camarda'nın ilk 11'de değerlendirilmesi ihtimaller arasında bulunuyor. Bologna'nın ise üçlü savunma düzenini sürdürmesi bekleniyor.

Milan'da Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán, Hutchinson, Musah ve Jashari gibi isimler kadro değerlendirmelerinde öne çıkıyor. Bologna cephesinde ise Skorupski, Casale, Theate, Ferguson, Pobega ve Odgaard olası tercihler arasında yer alıyor.

MILAN İLE BOLOGNA ARASINDA 192. RANDEVU

Milan'ın resmî kulüp verilerine göre iki takım arasındaki mücadele, tüm organizasyonlar dikkate alındığında 192. karşılaşma olacak. Önceki 191 maçta Milan 90, Bologna 54 galibiyet elde ederken 47 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Son lig buluşmasında ise Milan, 3 Şubat 2026'da Bologna'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

MILAN-BOLOGNA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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