Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un adı aynı futbolcuyla anılmaya başladı. Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, genç yıldızın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus futbolcunun transferi için dört büyük kulüple de iletişim halinde olduklarını belirten Manyakov'un sözleri dikkat çekti. Peki, Matvey Kislyak hangi takıma gidecek? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anlaşma sağlandı mı? Kislyak'ın bonservis bedeli ne kadar? İşte ayrıntılar...

MATVEY KISLYAK HANGİ TAKIMA GİDECEK?

CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın transfer olacağı takım henüz belli olmadı.

Rus basınından Sport24'ün 26 Ekim 2026 tarihli haberinde, futbolcunun menajeri Aleksandr Manyakov'un Türkiye'nin dört büyük kulübüyle iletişim halinde olduklarını açıkladığı aktarıldı.

Manyakov; Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile temas kurduklarını ifade ederken kulüplerin transfer önceliklerini ve mali imkanlarını yakından bildiklerini belirtti.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İLE TEMAS HALİNDELER

Menajer Aleksandr Manyakov, Lepsaya Live adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada Kislyak'ın transfer durumuna ilişkin önemli ayrıntılar paylaştı.

Rus menajer, Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Kislyak'ın geleceğiyle ilgili çok sayıda telefon ve mesaj aldıklarını belirten Manyakov, yalnızca resmî başvuruları değerlendirdiklerini söyledi. Deneyimli menajer, ara transfer döneminde oyuncunun kariyerine devam edebileceği birkaç önemli seçeneğin ortaya çıkabileceğini de dile getirdi.

MATVEY KISLYAK'TAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Kislyak'ın kendisi de Türkiye'den gelen transfer haberleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Rus basınında verdiği bir demeçte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin isimlerini duyduğunu belirtti.

CSKA Moskova ile birlikte kulübe gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye açık olduklarını ifade eden Kislyak, Türkiye'ye transfer ihtimalini tamamen dışlamadı.

Oyuncunun açıklamasında üç kulübün ismi geçerken menajeri Manyakov'un daha önce Trabzonspor'u da temas halinde oldukları kulüpler arasında sayması dikkat çekti.

CSKA MOSKOVA'NIN MATVEY KISLYAK İÇİN BONSERVİS TALEBİ NE KADAR?

Matvey Kislyak'ın CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Menajeri Aleksandr Manyakov, oyuncunun sözleşmesinde belirlenmiş bir serbest kalma bedeli bulunmadığını açıkladı.

CSKA Moskova'nın transferde talep edeceği ücretin henüz netleşmediğini belirten Manyakov, olası anlaşmada ödeme koşullarının, sonraki satıştan alınacak payın ve performansa bağlı bonusların belirleyici olabileceğini ifade etti.

Rus futbolcunun piyasa değeri Transfermarkt verilerinde 25 milyon euro seviyesinde gösterilirken bu rakam CSKA Moskova'nın resmî bonservis talebi anlamına gelmiyor.

MATVEY KISLYAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Matvey Kislyak, 26 Temmuz 2005 tarihinde Rusya'nın Stary Oskol kentinde dünyaya geldi.

21 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova'da merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Orta sahada oyun kurulumuna katkı sağlaması, pas bağlantılarında rol üstlenmesi ve iki yönlü oyun özellikleriyle dikkat çekiyor.

Rusya Milli Takımı'nda da görev alan Kislyak, CSKA Moskova'nın genç oyuncuları arasında öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

MATVEY KISLYAK TRANSFERİNDE SON DURUM

Matvey Kislyak'ın menajeri tarafından yapılan açıklamalar, ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'in dört büyük kulübünü yeniden gündeme taşıdı.

Ancak transferin gerçekleşebilmesi için oyuncunun tercihi, kulüplerin mali teklifleri ve CSKA Moskova'nın kabul edeceği anlaşma şartlarının netleşmesi gerekiyor.

28 Ekim 2026 itibarıyla Matvey Kislyak'ın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor'dan birine transfer olacağı kesinleşmiş değil.