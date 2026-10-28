Manchester City-Brighton karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) son 16 turunda Manchester City ile Brighton kozlarını paylaşacak. Çeyrek finale yükselmek isteyen iki ekip, kritik karşılaşmada galibiyet arayacak. Manchester City, taraftarının desteğiyle tur atlamayı hedeflerken Brighton ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, Manchester City-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Brighton arasındaki Carabao Cup son 16 turu karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Mücadeleye Manchester'daki Etihad Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Brighton karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City-Brighton mücadelesinin ücretsiz ve şifresiz televizyon yayını bulunmuyor. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın adresi dijital spor platformu S Sport Plus olacak.

MANCHESTER CITY KUPADA TUR PEŞİNDE

Manchester City, Carabao Cup üçüncü turunda Norwich City'yi 5-0 mağlup ederek son 16 takım arasına kaldı. İngiliz ekibi, bu karşılaşmada ortaya koyduğu hücum performansını Brighton önünde de sürdürmek istiyor.

Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, Premier Lig'de Aston Villa deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından yeniden galibiyetle buluşmayı hedefliyor.

BRIGHTON MANCHESTER UNITED'I ELEYEREK GELDİ

Brighton ise İngiltere Lig Kupası'nın önceki turunda Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 mağlup ederek dikkat çekici bir sonuca imza attı.

Fabian Hürzeler'in öğrencileri, Manchester City karşısında da etkili bir performans sergileyerek çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor. Brighton, bu turu geçmesi halinde kulüp tarihinde ikinci kez Lig Kupası'nda son sekiz takım arasına girecek.

FERDİ KADIOĞLU MANCHESTER CITY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Brighton'ın milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun Manchester City karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Liverpool karşılaşmasında kalça bölgesinden darbe alan Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun maç öncesinde değerlendirileceği açıklandı. Teknik direktör Fabian Hürzeler, milli futbolcunun fiziksel durumunun takip edildiğini belirtti.

Brighton'da Chema Andrés'in durumu da belirsizliğini korurken Mats Wieffer ve Yankuba Minteh yeniden kadro seçenekleri arasına girdi.

MANCHESTER CITY'DE ROTASYON BEKLENİYOR

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Brighton karşılaşmasında kadroda değişiklikler yapacağını açıkladı.

İtalyan çalıştırıcı, Erling Haaland, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Elliot Anderson ve Gianluigi Donnarumma'ya Aston Villa maçının ardından üç günlük dinlenme izni verildiğini duyurdu. Maresca ayrıca kaleci Gerónimo Rulli'nin Brighton karşısında ilk 11'de görev yapacağını doğruladı.

İKİ TAKIM DÖRT GÜN İÇİNDE İKİ KEZ KARŞILAŞACAK

Manchester City ve Brighton, Lig Kupası mücadelesinin ardından 31 Ekim Cumartesi günü Premier Lig'de yeniden karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligdeki mücadelesi de Etihad Stadyumu'nda oynanacak. Bu nedenle kupadaki karşılaşma, kısa aralıklarla yapılacak iki önemli randevunun ilki olacak.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇINDA TARİHİ REKABET

Manchester City ile Brighton, Lig Kupası'nda daha önce 2008-2009 sezonunda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümlerinin ardından 2-2 sona eren mücadelede Brighton, penaltılarda 5-3 üstünlük kurarak tur atladı.

Brighton, Manchester City ile oynadığı son dört Premier Lig karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Ancak Manchester City deplasmanındaki 16 resmi maçta henüz galibiyet elde edemedi. Bu karşılaşmalarda Manchester City 12 kez kazanırken dört mücadele beraberlikle sonuçlandı.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON CANLI TAKİP EKRANI