Liverpool-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 2026-2027 sezonunda heyecan 4. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Premier Lig'in iki köklü kulübü Liverpool ile Chelsea, çeyrek finale yükselmek için Anfield'da karşı karşıya gelecek. Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, taraftarı önünde tur atlamayı hedeflerken Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea deplasmanda kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Liverpool-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Liverpool-Chelsea maçı canlı nereden izlenir? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? İşte merak edilenler...

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupası 4. tur karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Mücadele Liverpool'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool-Chelsea karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. İngiltere Lig Kupası'ndaki dev mücadele, yayıncı kuruluşun resmi yayın akışında yer alıyor.

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak İngiltere Lig Kupası karşılaşmasının Türkiye'deki yayıncısı S Sport Plus olarak açıklandı. Mücadele için Türkiye'de ayrıca doğrulanmış bir şifresiz yayın bilgisi bulunmuyor.

ÇEYREK FİNAL BİLETİ İÇİN DEV MÜCADELE

İngiltere Lig Kupası'nın 4. turunda karşı karşıya gelen Liverpool ve Chelsea, organizasyondaki yolculuğunu sürdürmek istiyor. Liverpool, önceki turda Tottenham'ı 3-1 mağlup ederek son 16 takım arasına kalırken Chelsea ise Leeds United karşısında 6-3'lük galibiyet elde etti.

Anfield'daki karşılaşmayı kazanan takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Her iki ekip açısından da bu mücadele, sezonun ilk kupalarından birine ulaşma yolunda önemli bir sınav olacak.

LIVERPOOL'DA ROTASYON KARARI

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Chelsea karşılaşması öncesinde kadroda değişiklikler yapacağını açıkladı. İspanyol çalıştırıcı, yoğun maç takvimi nedeniyle oyuncuların fiziksel durumlarını göz önünde bulunduracaklarını belirtti.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki Villarreal karşılaşmasında ilk 11'de altı değişiklik yaparken Brighton maçında da dört farklı isimle sahaya çıkmıştı. Iraola'nın kupa mücadelesinde kadrodaki diğer oyunculara da şans vermesi bekleniyor.

Sakatlık yaşayan Florian Wirtz'in forma giyme ihtimali bulunurken Dominik Szoboszlai ve Victor Muñoz'un durumları belirsizliğini koruyor. Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Hugo Ekitike ve Giovanni Leoni ise Liverpool'un eksikleri arasında bulunuyor.

CHELSEA'DE PALMER VE JOAO PEDRO YOK

Chelsea'de Liverpool karşılaşması öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Tottenham maçında kırmızı kart gören Cole Palmer, cezası nedeniyle İngiltere Lig Kupası mücadelesinde forma giyemeyecek.

Londra ekibinde Joao Pedro da uyluk bölgesindeki sakatlığı nedeniyle Liverpool karşısında görev alamayacak. Teknik Direktör Xabi Alonso, sakatlığını geride bırakan Emmanuel Emegha'nın ise maç kadrosunda yer alabileceğini açıkladı.

LIVERPOOL VE CHELSEA'NIN SON DURUMU

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son karşılaşmada Brighton'ı 2-0 mağlup etti. Andoni Iraola'nın öğrencileri, bu galibiyetle tüm kulvarlardaki üst üste dördüncü zaferine ulaştı. Kırmızılar, Chelsea karşısında da başarılı serisini sürdürmek istiyor.

Chelsea ise ligde Tottenham karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Xabi Alonso yönetimindeki Londra temsilcisi, Liverpool deplasmanında kazanarak hem son yenilgisini telafi etmeyi hem de İngiltere Lig Kupası'nda yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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