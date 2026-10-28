Genoa-Juventus karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 9. haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Genoa ile Juventus karşı karşıya gelecek. Daniele De Rossi yönetimindeki ev sahibi ekip, Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı Juventus önünde sahasındaki başarılı sonuçlarını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Genoa Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Genoa-Juventus canlı izle seçenekleri neler? Kenan Yıldız kadroda olacak mı? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

GENOA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa-Juventus karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Serie A'nın 9. hafta mücadelesine Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı ev sahipliği yapacak.

GENOA-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI NEREDEN İZLENİR?

Genoa-Juventus maçı Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENOA İÇ SAHADAKİ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Genoa, ligde oynadığı 8 maç sonunda 7 puan toplarken son haftalarda kendi sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Daniele De Rossi'nin çalıştırdığı ekip, ligde Fiorentina ve Venezia'yı mağlup etti. Coppa Italia'daki Südtirol galibiyetiyle birlikte Genoa, resmî karşılaşmalarda üst üste 3 iç saha galibiyetine ulaştı.

Kırmızı-mavililer, Juventus önünde de bu seriyi devam ettirerek ligde alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

JUVENTUS DEPLASMANDAKİ PERFORMANSINA GÜVENİYOR

Juventus, Serie A'nın 9. haftasına 14 puanla giriyor. Siyah-beyazlılar, Lecce deplasmanından elde ettikleri 2-0'lık galibiyetin ardından Genoa karşısında da üç puan arayacak.

Serie A'nın resmî verilerine göre Juventus, tüm organizasyonlarda oynadığı son 11 deplasman karşılaşmasında yalnızca bir kez mağlup oldu. Bu dönemde 6 galibiyet ve 4 beraberlik alan Torino temsilcisi, deplasmandaki istikrarlı performansını sürdürmek istiyor.

GENOA VE JUVENTUS'UN HÜCUM İSTATİSTİKLERİ

Serie A'nın paylaştığı istatistiklerde iki takımın gol dağılımları dikkat çekiyor.

Genoa, bu sezon ligdeki gollerinin tamamını ilk 11'de başlayan oyuncularından buldu. Juventus ise sonradan oyuna giren futbolcularından 5 gollük katkı aldı.

Torino ekibi ayrıca maçların son 15 dakikalık bölümünde, uzatmalar dahil, 6 gol kaydederek bu alanda ligin en etkili takımı konumunda bulunuyor. Ancak Juventus'un ligde yediği 7 golün 6'sı karşılaşmaların son yarım saatinde geldi.

DANIELE DE ROSSI VE LUCIANO SPALLETTI YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Genoa-Juventus mücadelesi, iki teknik direktörün geçmişteki birlikteliği nedeniyle de dikkat çekiyor.

Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi, futbolculuk döneminde Roma'da Luciano Spalletti'nin öğrencisiydi.

Serie A'nın aktardığı verilere göre De Rossi, Spalletti yönetiminde iki farklı dönemde toplam 251 karşılaşmada görev yaptı. İki teknik adam, bu kez rakip kulübelerde galibiyet mücadelesi verecek.

İkilinin teknik direktör olarak önceki karşılaşmasını Juventus, 6 Nisan 2026 tarihinde Genoa karşısında 2-0 kazanmıştı.

GENOA-JUVENTUS MAÇINDA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus'un Genoa maçı için 28 Ekim'de duyurduğu resmî kadroda Kenan Yıldız bulunmuyor.

Luciano Spalletti'nin belirlediği futbolcular arasında Kolo Muani, Woltemade, Douglas Luiz, McKennie, Bremer ve Kalulu gibi isimler yer alıyor.

GENOA-JUVENTUS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI