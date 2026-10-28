Türk futbolunun önemli isimlerinden Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük gündemine ilişkin açıklamalarının ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti. Futbolculuk kariyerinde sarı-lacivertli formayla gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan deneyimli isim, teknik direktör olarak da Türkiye ve Katar'da birçok kulüpte görev yaptı. Peki, Bülent Uygun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bülent Uygun hangi takımları çalıştırdı, kaç kupası var? Bülent Uygun hangi takımlı, Fenerbahçeli mi? İşte tecrübeli teknik adamın hayatı, futbol geçmişi ve kariyerindeki başarıları...

BÜLENT UYGUN KİMDİR?

Bülent Uygun, 1 Ağustos 1971 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk döneminde hücuma dönük orta saha ve forvet pozisyonlarında görev yapan Uygun, özellikle Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla tanındı.

Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan Bülent Uygun, profesyonel kariyerinde birçok Türk kulübünün formasını giydi. Futbolculuk döneminde kazandığı şampiyonlukların ardından teknik direktörlüğe yönelen Uygun, özellikle Sivasspor'u Süper Lig'de şampiyonluk yarışına taşımasıyla adından söz ettirdi.

BÜLENT UYGUN KAÇ YAŞINDA?

1 Ağustos 1971 doğumlu Bülent Uygun, 28 Ekim 2026 itibarıyla 55 yaşındadır. Deneyimli teknik adam, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük ve teknik direktörlük görevleri üstlenmiştir.

BÜLENT UYGUN ASLEN NERELİ?

Bülent Uygun, Sakarya'nın Adapazarı bölgesinde dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Rizeli, anne tarafından ise Trabzonludur.

Babası Fikret Uygun'un güreş antrenörlüğü yaptığı bilinen deneyimli teknik adam, çocukluk ve gençlik yıllarını Sakarya'da geçirmiştir. Futbolla da bu dönemde tanışarak Sakaryaspor altyapısında yetişmiştir.

BÜLENT UYGUN HANGİ TAKIMLI? FENERBAHÇELİ Mİ?

Bülent Uygun'un futbolculuk kariyerinde en fazla öne çıktığı kulüp Fenerbahçe oldu. 1993-1996 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Uygun, burada gol krallığı ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe'yi teknik direktör olarak çalıştırmak istediğini de çeşitli dönemlerde dile getiren Uygun, sarı-lacivertli kulüple güçlü bağını sürdürüyor. Bununla birlikte futbolculuk geçmişi ve teknik direktörlük hedefi, taraftar olarak hangi takımı tuttuğunu tek başına kesinleştirmiyor.

BÜLENT UYGUN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Bülent Uygun, teknik direktörlük kariyerinde Türkiye ve Katar'da toplam 12 farklı kulüpte görev yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, 2006-2009 yılları arasında Sivasspor'un teknik direktörlüğünü üstlendi. Ardından 2010'da Bucaspor, 2010-2011 döneminde Eskişehirspor, 2012'de Elazığspor ve 2013'te Gaziantepspor'da çalıştı.

2013 yılında Katar'a giderek Umm Salal'ın başına geçen Uygun, bu kulüpte 2016 yılının sonuna kadar görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra 2017 yılında yeniden Gaziantepspor'u ve ardından Osmanlıspor'u çalıştırdı.

Katar'daki ikinci döneminde 2017-2018 sezonunda Al-Gharafa, 2018-2019 sezonunda ise Al-Rayyan'ın teknik direktörlüğünü yaptı.

Türkiye'ye dönüşünde 2019'da Kayserispor, 2020'de Denizlispor, 2021'de Çaykur Rizespor ve 2024'te yeniden Sivasspor'da görev aldı.

BÜLENT UYGUN'UN KAÇ KUPASI VAR?

Bülent Uygun, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile 1995-1996 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu ve 1993 yılında Başbakanlık Kupası zaferi yaşadı. Böylece sarı-lacivertli formayla iki önemli resmî kupa kazandı.

Ayrıca Kocaelispor ile 1991-1992 sezonunda Türkiye 2. Lig şampiyonluğu elde etti. Fenerbahçe ile 1994 ve 1995 yıllarında kazanılan TSYD Kupası organizasyonlarında da yer aldı.

Teknik direktörlük kariyerinde ise Süper Lig, Türkiye Kupası veya benzeri büyük bir resmî kupa şampiyonluğu bulunmuyor. Bununla birlikte çalıştırdığı takımlarla önemli lig derecelerine ve bireysel teknik direktörlük ödüllerine ulaştı.

BÜLENT UYGUN'UN SİVASSPOR BAŞARILARI

Bülent Uygun'un teknik direktörlük kariyerindeki en dikkat çekici dönemi Sivasspor'da yaşandı. 2006-2007 sezonunda takımın başına geçen Uygun, kırmızı-beyazlı ekibi ligde üst sıralara taşıdı.

2007-2008 sezonunda Sivasspor, 73 puan toplamasına rağmen üçlü averaj nedeniyle ligi dördüncü sırada tamamladı.

2008-2009 sezonunda ise 66 puana ulaşan Sivasspor, 71 puanlı şampiyon Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'i ikinci sırada bitirdi. Bu sonuç, Sivasspor'a UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandırdı.

Bülent Uygun, elde ettiği başarılarla 2007 yılında Milliyet Spor Ödülleri'nde Yılın Teknik Direktörü seçilirken 2009 yılında da Futbol Plus tarafından aynı kategoride ödüllendirildi.

BÜLENT UYGUN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Bülent Uygun, futbolculuk kariyerine Sakaryaspor altyapısında başladı. Daha sonra profesyonel düzeyde Ankara Şekerspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe, Zonguldakspor, Sivasspor ve Üsküdar Anadolu gibi kulüplerde forma giydi.

Fenerbahçe'ye 1993 yılında transfer olan Uygun, sarı-lacivertli takımda geçirdiği ilk sezonda ligde attığı 22 golle gol kralı oldu. 1995-1996 sezonunda ise Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kadrosunda yer aldı.

BÜLENT UYGUN GOL KRALI OLDU MU?

Bülent Uygun, 1993-1994 sezonunda Fenerbahçe formasıyla attığı 22 golle Süper Lig gol kralı oldu.

Hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak görev yapmasına rağmen yüksek gol sayısına ulaşan Uygun, bu performansıyla Türk futbolunun dikkat çeken isimleri arasına girdi.

Fenerbahçe'de futbol oynadığı dönemde mücadeleci yapısı nedeniyle "Asker Bülent" lakabıyla da tanındı.

BÜLENT UYGUN ŞU ANDA HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

Bülent Uygun'un son teknik direktörlük görevi Sivasspor'da oldu. Ocak 2024'te ikinci kez kırmızı-beyazlı ekibin başına geçen deneyimli teknik adam, Aralık 2024'te görevinden ayrıldı.

28 Ekim 2026 itibarıyla Bülent Uygun'un resmen görev yaptığı bir kulüp bulunmuyor.

BÜLENT UYGUN'UN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük gündemine ilişkin 28 Ekim 2026 tarihinde basına yansıyan açıklamalarında sarı-lacivertli takımın baskıyı ve krizleri yönetebilecek lider bir teknik adama ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve kendisinin Fenerbahçe'yi başarıya taşıyabilecek isimler arasında olduğunu savunan Uygun, Vincenzo Montella konusunda ise olumsuz görüş bildirdi.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağına yönelik tartışmaların yaşandığı dönemde gündeme geldi. Ancak Uygun'un kulüple resmî anlaşmaya vardığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.