Bugün okullar kaçta bitiyor? 28 Ekim 2026 Çarşamba günü ilkokul, ortaokul ve liseler yarım gün mü, son ders zili saat kaçta çalacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler, okul çıkış saatlerini ve tatil takvimini araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Ancak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okuldan ayrılacağı saat, okulun ders programına ve sabahçı-öğlenci sistemine göre değişebilecek. Peki 28 Ekim'de dersler hangi saate kadar sürecek, 29 Ekim Perşembe günü okullar açık olacak mı? İşte yarım günlük eğitim uygulaması, son ders saati ve Cumhuriyet Bayramı tatiline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor ve 29 Ekim boyunca devam ediyor. Bu nedenle 28 Ekim'de öğleden sonrası tatil kapsamında bulunuyor.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER BUGÜN KAÇTA ÇIKACAK?

28 Ekim Çarşamba günü ilkokul, ortaokul ve liselerde yarım günlük eğitim düzeni uygulanacak. Ancak bütün okullar için geçerli, tek bir çıkış saati bulunmuyor.

Öğrencilerin okuldan ayrılacağı saat; okulun normal ders başlangıcına, ders sürelerine, teneffüslere, sabahçı-öğlenci sistemine ve okul yönetiminin duyurduğu programa göre değişebiliyor.

Bu nedenle resmî tatilin saat 13.00'te başlaması, bütün öğrencilerin tam olarak 13.00'te okuldan çıkacağı anlamına gelmiyor. Bazı okullar sabah programını daha erken tamamlayabiliyor.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

İlkokullarda 28 Ekim'de uygulanacak ders programı, okulun eğitim saatlerine göre belirlenecek. Sabah eğitim yapan okullarda dersler ve varsa Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları tamamlandıktan sonra öğrenciler çıkış yapacak.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ SON DERS KAÇTA?

Ortaokullarda da çıkış saati okulun yarım günlük programına bağlı olacak. Sabahçı ve öğlenci grupların ders başlangıçları farklı olabileceğinden öğrencilerin son ders zili aynı saatte çalmayabilir. Örneğin bir ortaokulun yayımladığı duyuruda sabahçı öğrenciler için 09.50, öğlenci öğrenciler için 12.20 çıkış saati belirtildi. Bu saatler yalnızca ilgili okulun programını gösteriyor; Türkiye genelindeki bütün ortaokullar için geçerli değil.

LİSE ÖĞRENCİLERİ BUGÜN KAÇTA ÇIKACAK?

Liselerde de 28 Ekim için yarım günlük eğitim uygulanacak. Derslerin bitiş saati, okulun ders çizelgesine ve varsa tören programına göre değişecek.

29 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmî tatil uygulanacak. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde normal ders yapılmayacak.