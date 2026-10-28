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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler Bournemouth - Aston Villa maçı nereden izlenir, canlı yayın bilgileri?

Bournemouth - Aston Villa maçı nereden izlenir, canlı yayın bilgileri?

İngiltere Lig Kupası'nda Bournemouth ile Aston Villa kritik bir mücadeleye çıkıyor. Peki, Bournemouth-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi, nerede oynanacak? İşte merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 21:29
Bournemouth - Aston Villa maçı nereden izlenir, canlı yayın bilgileri?

Bournemouth-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası'nda (Carabao Cup) 2026-2027 sezonunun 4. tur heyecanı, Bournemouth ile Aston Villa arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Marco Rose yönetimindeki ev sahibi ekip, Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa karşısında çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. İki takımın da son haftalarda yakaladığı başarılı sonuçlar mücadeleye olan ilgiyi artırırken maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bournemouth-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi, nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bournemouth ile Aston Villa arasındaki İngiltere Lig Kupası 4. tur karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak.

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Aston Villa karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Lig Kupası'ndaki mücadeleye Bournemouth'un iç saha karşılaşmalarını oynadığı Vitality Stadium ev sahipliği yapacak.

BOURNEMOUTH VE ASTON VILLA'NIN SON DURUMU

Marco Rose yönetimindeki Bournemouth, karşılaşma öncesindeki son dört resmi maçını gol yemeden kazandı. İngiliz ekibi bu süreçte Sturm Graz ve Milan'ı 3-0, Sunderland'ı 2-0, Manchester United'ı ise 3-0 mağlup etti. Dört maçta 11 gol kaydeden Bournemouth, savunmadaki başarılı performansıyla da dikkat çekti.

Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa ise son yedi resmi karşılaşmasında altı galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Son dört maçını kazanan Birmingham temsilcisi, Premier Lig'de Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek kupadaki karşılaşma öncesinde moral buldu.

İKİ TAKIM 4. TURA NASIL YÜKSELDİ?

Bournemouth, İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda Lincoln City'yi 4-0 mağlup ederek yoluna devam etti. Ryan Christie'nin üç gol attığı karşılaşmada diğer gol Rayan'dan geldi.

Aston Villa ise Coventry City deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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