Bayern Münih-Magdeburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Kupası'nda (DFB-Pokal) ikinci tur heyecanı Bayern Münih-Magdeburg karşılaşmasıyla devam ediyor. Son şampiyon Bayern Münih, taraftarı önünde tur atlamayı hedeflerken Magdeburg ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. İki takımın kozlarını paylaşacağı mücadele öncesinde yayın programı ve karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki, Bayern Münih-Magdeburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

BAYERN MUNIH-MAGDEBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih ile Magdeburg arasındaki Almanya Kupası 2. tur karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

BAYERN MUNIH-MAGDEBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Magdeburg karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-MAGDEBURG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı S Sport Plus olarak açıklandı. Mücadele için Türkiye'de ayrıca doğrulanmış bir şifresiz yayın bilgisi bulunmuyor.

BAYERN MUNIH-MAGDEBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya Kupası'nın ikinci turundaki mücadele, Bayern Münih'in iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Allianz Arena'da oynanacak. Münih'teki karşılaşmada ev sahibi ekip taraftar avantajını kullanarak son 16 turuna yükselmeye çalışacak.

BAYERN MUNIH VE MAGDEBURG KUPADA NASIL İLERLEDİ?

Almanya Kupası'nın son şampiyonu Bayern Münih, 2026-2027 sezonunun ilk turunda Osnabrück'ü deplasmanda 4-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Bavyera temsilcisi, Magdeburg karşısında da kazanarak kupadaki yolculuğunu sürdürmek istiyor.

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Magdeburg ise ilk turda Balinger SC'yi 4-0 mağlup ederek Bayern Münih'in rakibi oldu. Konuk ekip, güçlü rakibi karşısında kupanın dikkat çeken sürprizlerinden birini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

BAYERN MUNIH-MAGDEBURG MAÇLARINDA DİKKAT ÇEKEN TARİH

İki takım arasında daha önce oynanan resmi karşılaşmalar, Almanya Kupası mücadelesini daha da ilgi çekici hale getiriyor.

Bayern Münih ile Magdeburg, 1974-1975 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, iki maç sonunda rakibini eleyerek yoluna devam etti ve sezonu kupayla tamamladı.

Ancak 2000-2001 sezonunda Almanya Kupası'nda oynanan karşılaşmada büyük bir sürpriz yaşandı. Magdeburg, Bayern Münih'i penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek turnuvanın dışına itti.

BAYERN MUNIH-MAGDEBURG MAÇINI KAZANAN HANGİ TURA YÜKSELECEK?

Almanya Kupası 2. turunda oynanacak karşılaşmanın galibi doğrudan son 16 turuna yükselecek. İki takım da tek maç üzerinden oynanan eleme mücadelesinde hata yapmadan bir üst tura çıkmayı amaçlıyor.

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