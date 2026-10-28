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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler A Spor canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

A Spor canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. Kupadaki karşılaşmaları canlı takip etmek isteyen futbolseverler, A Spor HD canlı yayın ekranına yöneliyor. 28 Ekim Çarşamba günü dört karşılaşma A Spor yayın akışında yer alıyor. İşte resmî canlı yayın bağlantısı ve maç saatleri.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 08:36
A Spor canlı izle: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

A Spor canlı izle ekranı üzerinden Ziraat Türkiye Kupası maçlarını HD kalitesinde takip etmek isteyen futbolseverler, canlı yayın bağlantısını ve günün maç programını araştırıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Kars 36 Spor-Antalyaspor, Fethiyespor-Eyüpspor, Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor ve 52 Orduspor-1461 Trabzon karşılaşmaları oynanacak. A Spor canlı yayın ekranına nasıl ulaşılır, kupa maçları saat kaçta başlıyor? İşte A Spor HD canlı izleme bağlantısı ve günün maç programı...

A SPOR CANLI İZLE: HD YAYIN EKRANINA NASIL ULAŞILIR?

A Spor canlı yayını internet üzerinden izlemek isteyenler, kanalın resmî internet sitesinde yer alan canlı yayın sayfasına girebilir.

A Spor HD canlı yayın: Resmî canlı izleme ekranını aç

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI BUGÜN HANGİ KANALDA?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmalarının yayın programı şöyle:

13.00: Kars 36 Spor-Antalyaspor

15.30: Fethiyespor-Eyüpspor

18.00: Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor

20.30: 52 Orduspor-1461 Trabzon

Karşılaşmaların yayın bilgileri için A Spor'un güncel yayın akışının kontrol edilmesi gerekiyor.

A SPOR CANLI YAYIN ŞİFRESİZ Mİ?

A Spor, ulusal ölçekte yayın yapan şifresiz televizyon kanallarından biri. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hangi kanalda yayımlanacağı maç bazındaki yayın programına göre belirleniyor. İnternetten izlemek isteyenlerin öncelikle kanalın resmî canlı yayın sayfasını kullanması öneriliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARINI CANLI TAKİP ET

Karşılaşmaları yalnızca izlemek değil, maçın gelişmelerini takip etmek isteyen futbolseverler de A Spor'un maç haberleri ve canlı anlatım içeriklerinden yararlanabilir. Maç saatleri, yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi gelişmeler için güncel yayın akışı takip edilebilir.

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