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Anasayfa Haberler 28 Ekim ek mesai ücreti 2026: Yarım gün çalışma kaç TL?

28 Ekim ek mesai ücreti 2026: Yarım gün çalışma kaç TL?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren Cumhuriyet Bayramı resmî tatili başlayacak. Öğleden sonra çalışmayı sürdüren özel sektör işçileri için genel tatil ücreti gündeme gelecek. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığında yarım günlük ilave ödeme 550,50 TL olurken, 29 Ekim’de tam gün çalışan asgari ücretli işçi için ilave ödeme 1.101 TL brüt olarak hesaplanıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 07:38
28 Ekim ek mesai ücreti 2026: Yarım gün çalışma kaç TL?

28 Ekim'de öğleden sonra çalışmak resmî tatil mesaisi mi? 28 Ekim 2026 Çarşamba günü öğleden sonra çalışacak işçiler, yarım günlük resmî tatil mesaisinin nasıl hesaplanacağını araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmî tatil saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek. Bu dönemde çalışmayı sürdüren özel sektör işçilerinin ücretleri, 4857 sayılı İş Kanunu'nun ulusal bayram ve genel tatil ücretine ilişkin hükümlerine göre değerlendiriliyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mesai ücreti kaç TL? 29 Ekim'de çalışanlar ne kadar ek ödeme alacak? 2026 resmî tatil mesaisi hesaplaması…

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA EK MESAİ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor. Bu saatten sonra çalışılan süre, genel tatil çalışması kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla özel sektörde resmî tatil saatlerinde çalışan işçiler için ilave ücret hakkı doğabiliyor.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle belirleniyor. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmuyorsa işçinin onayı gerekiyor.

28 Ekim ek mesai ücreti 2026

2026 YARIM GÜN MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için brüt asgari ücret 33.030 TL, net asgari ücret 28.075,50 TL olarak uygulanıyor. Aylık ücret üzerinden yapılan genel hesaplamada günlük brüt ücret 1.101 TL'ye karşılık geliyor. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra çalışılan yarım günlük resmî tatil için ilave ücret, günlük ücretin yarısı üzerinden hesaplanıyor.

  • Günlük brüt ücret: 1.101 TL
  • Yarım günlük ilave ücret: 550,50 TL brüt
  • 29 Ekim tam gün ilave ücret: 1.101 TL brüt

Bu tutarlar brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamalardır. İşçinin net eline geçecek ilave ödeme, bordro ve yasal kesintilere göre değişebilir. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlarda hesaplama kişinin ücretine göre yapılır.

29 EKİM'DE ÇALIŞANLARA NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmî tatildir. Bu tarihte çalışan işçilere, normal ücretlerine ek olarak çalıştıkları gün için bir günlük ücret daha ödenmesi gerekir.

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığında 29 Ekim'de tam gün çalışan bir işçi için ilave genel tatil ücreti 1.101 TL'dir. Aylık ücretle çalışan işçinin normal aylık maaşı ayrıca değerlendirilir; belirtilen tutar ilave ödemeyi ifade eder.

RESMî TATİL MESAİSİ YERİNE İZİN VERİLEBİLİR Mİ?

Ulusal bayram ve genel tatil çalışmasının ücretlendirilmesi, haftalık çalışma süresinin aşılması nedeniyle doğan fazla mesaiyle aynı değildir. Bu nedenle çalışanın durumuna göre hangi ücret hükmünün uygulanacağı ayrı değerlendirilmelidir.

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