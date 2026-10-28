29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde finans piyasalarının işlem takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Borsa İstanbul'da hisse senedi işlemi yapan vatandaşlar, 28 Ekim Çarşamba günü borsanın açık olup olmadığını ve seansın saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Borsa İstanbul, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün işlem görecek. Peki, bugün borsada işlem yapılabiliyor mu, Borsa İstanbul saat kaçta kapanıyor? İşte merak edilen ayrıntılar…

28 EKİM BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

Borsa İstanbul, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü tamamen kapalı olmayacak. Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle piyasada yarım günlük işlem yapılacak. Yatırımcılar, belirlenen seans saatleri içerisinde hisse senedi alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise Borsa İstanbul'da resmî tatil nedeniyle işlem yapılmayacak.

28 EKİM BORSA SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda 28 Ekim Çarşamba günü sürekli işlem seansı saat 12.30'da sona erecek. Kapanış işlemleri ise saat 12.40'a kadar devam edecek. Yatırımcıların emirlerini ve işlemlerini planlarken yarım günlük seans düzenini dikkate almaları gerekiyor.

28 EKİM BORSA İŞLEM SAATLERİ

28 Ekim 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul Pay Piyasası işlem takvimi şöyle:

Piyasa açılışı: 10.00

Sürekli işlem seansı bitişi: 12.30

Kapanış işlemlerinin bitişi: 12.40

29 EKİM'DE BORSA AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak. Resmî tatil kapsamında pay piyasasında seans düzenlenmeyecek. Yatırımcıların işlemlerini planlarken tatil takvimini dikkate almaları önem taşıyor.

28 EKİM'DE YAPILAN İŞLEMLERİN TAKASI NE ZAMAN?

28 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin takas tarihi 2 Kasım 2026 Pazartesi olarak belirlendi. Takas tarihleri, resmî tatil nedeniyle işlem günlerinden farklılaşabildiği için yatırımcıların Borsa İstanbul'un duyurularını takip etmesi gerekiyor.

BORSA 30 EKİM'DE AÇIK MI?

30 Ekim 2026 Cuma günü için Borsa İstanbul'un normal işlem düzenine dönmesi bekleniyor.