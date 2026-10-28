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Anasayfa Haberler 28-29 Ekim 2026 hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu?

28-29 Ekim 2026 hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu?

28 Ekim hastaneler açık mı, sağlık ocakları yarım gün mü? 29 Ekim 2026’da hastanelerin, aile sağlığı merkezlerinin ve acil servislerin çalışma durumu belli oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 07:06
28-29 Ekim 2026 hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü hastaneler açık mı, sağlık ocakları yarım gün mü çalışıyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde devlet hastanelerinin poliklinik saatleri, aile sağlığı merkezlerinin çalışma düzeni ve acil servislerin hizmet verip vermediği merak ediliyor. Resmî tatil 28 Ekim saat 13.00'te başlayacak. Peki 29 Ekim Perşembe günü hastaneler ve sağlık ocakları kapalı mı, aciller açık mı? İşte 28-29 Ekim'de sağlık kuruluşlarının çalışma düzenine ilişkin merak edilenler...

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü devlet hastanelerinde rutin poliklinik hizmetlerinin resmî tatil öncesinde sürmesi, saat 13.00'ten itibaren ise normal poliklinik mesaisine ara verilmesi bekleniyor. Bu nedenle planlı muayene, kontrol ve benzeri işlemleri bulunan vatandaşların randevularını ve hastanelerinin duyurularını önceden kontrol etmesi önem taşıyor.

28 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile sağlığı merkezleri, diğer adıyla sağlık ocakları, 28 Ekim Çarşamba günü resmî tatilin başlayacağı saate kadar rutin mesai düzeninde hizmet verecek. Saat 13.00'ten sonra aile hekimliği kapsamında sunulan rutin hizmetlere ara verilecek.

Aile hekimi muayenesi, reçete işlemleri veya planlı sağlık hizmetleri için başvuruda bulunacak vatandaşların işlemlerini mümkünse sabah saatlerinde tamamlaması gerekiyor. Merkezlerin çalışma saatleri konusunda bağlı bulunulan aile sağlığı merkezinden teyit alınması öneriliyor.

29 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmî tatil uygulanacak. Devlet hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri verilmeyecek; planlı muayene ve kontrol işlemleri normal çalışma düzenine göre yürütülmeyecek.

Özel hastanelerin poliklinik, muayene ve diğer hizmetlerinin çalışma düzeni ise kuruma göre değişebilir. Bu nedenle 29 Ekim'de özel hastanede randevusu bulunanların hastaneyle iletişime geçerek hizmet durumunu öğrenmesi gerekiyor.

29 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

29 Ekim Perşembe günü aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocaklarında rutin aile hekimliği hizmeti verilmeyecek.

28-29 EKİM'DE ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri, resmî tatil nedeniyle kapanmayacak ve acil sağlık hizmetleri devam edecek. Hayati tehlike oluşturan veya acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu yaşanması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi aranabilecek.

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN NORMAL MESAİYE DÖNECEK?

Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından rutin sağlık hizmetlerinin 30 Ekim 2026 Cuma günü yeniden başlaması bekleniyor. Bununla birlikte, muayene veya kontrol randevusu bulunan vatandaşların işlem öncesinde ilgili sağlık kuruluşunun güncel duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

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