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Anasayfa Dünya Kupası 2027 DGS tarihi belli oldu! Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

2027 DGS tarihi belli oldu! Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2027 Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıkladığı takvime göre DGS, 18 Temmuz 2027'de yapılacak. Sınav sonuçları 12 Ağustos'ta ilan edilecek.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 10:31 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 10:36
2027 DGS tarihi belli oldu! Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanan adayların merak ettiği sınav tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2027 sınav takvimine göre DGS, 18 Temmuz 2027 tarihinde gerçekleştirilecek. İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimini dört yıllık lisans programlarında sürdürmek isteyen adaylar, DGS puanlarıyla tercih yapabilecek. Sınavın başvuru süreci, uygulama koşulları ve tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ve duyurularla netleşecek.

2027 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2027 DGS başvuru tarihleri, ÖSYM'nin sınav takvimi ve başvuru kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda takip edilmeli. Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri ile varsa geç başvuru günlerine ilişkin ayrıntılar için ÖSYM'nin resmi duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor. Adayların başvurularını belirtilen süre içinde tamamlaması ve başvuru koşullarını kılavuzdan incelemesi önem taşıyor.

2027 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2027 DGS sonuçları 12 Ağustos 2027 tarihinde duyurulacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Tercih süreci ve yerleştirme işlemlerinin tarihleri ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak resmi duyurularla takip edilebilecek.

DGS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

Dikey Geçiş Sınavı, ön lisans programlarından mezun olan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmeleri amacıyla düzenleniyor. İlgili başvuru kılavuzunda belirtilen koşulları sağlayan adaylar sınava başvurabiliyor.

DGS ile geçiş yapılabilecek lisans programları ve tercih koşulları, adayların mezun oldukları ön lisans programına ve ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre değişebiliyor.

DGS İLE HANGİ PROGRAMLARA GEÇİŞ YAPILABİLİR?

Geçiş yapılabilecek lisans programları, adayın ön lisans alanına ve ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre belirlenir.

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