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Anasayfa Haberler Zorlu’dan tarihi müjde

Zorlu’dan tarihi müjde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk devletleri futbolcularının karşılıklı olarak yabancı statüsünde değerlendirilmeyeceğini duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 06:50
Zorlu’dan tarihi müjde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk devletleri futbolcularının karşılıklı olarak yabancı statüsünde değerlendirilmeyeceğini duyurdu. Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda açıklanan bu adım, Türk futbolunda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Düzenleme hayata geçtiğinde Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi Türk devtlerinden gelen oyuncular, Süper Lig ve alt liglerdeki yabancı kotası dışında değerlendirilecek.
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