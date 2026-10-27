29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Ankara'da okulların tatil durumu merak ediliyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar tamamen tatil olmayacak; eğitim sabah saatlerinde devam edecek ve öğleden sonra resmî tatil başlayacak. Peki Ankara Valiliği okulların tatil edilmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı mı? İşte 28-29 Ekim okul takvimi…

YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da eğitim gören öğrenciler ve veliler, 28 Ekim Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesinde uygulanacak tatil düzeni nedeniyle başkentteki okulların çalışma takvimi gündeme geldi.

Mevcut resmî takvime göre 28 Ekim Çarşamba günü okullar tüm gün tatil olmayacak. Dersler günün ilk yarısında devam edecek, saat 13.00 itibarıyla Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle resmî tatil başlayacak.

Ankara Valiliği tarafından ayrıca bir tatil kararı duyurulması durumunda güncel durum değişebilir. Öğrenci ve velilerin valilik ile Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün resmî açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

28 EKİM ÇARŞAMBA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullarda sabah saatlerinde eğitim yapılması, öğleden sonra ise resmî tatil nedeniyle derslere ara verilmesi bekleniyor. Tatilin başlangıcı saat 13.00 olarak belirleniyor.

29 EKİM PERŞEMBE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara'da ve Türkiye genelinde okullar tam gün tatil olacak. Resmî tatil kapsamında eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

30 EKİM CUMA OKUL VAR MI?

30 Ekim Cuma günü için ülke genelinde ek bir resmî tatil bulunmuyor. Yeni bir karar alınmadığı sürece okullarda eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI MI?

28 Ekim için Ankara genelinde olağanüstü bir nedenle eğitime ara verildiğini doğrulayan yeni bir resmî duyuruya ulaşılmadı.