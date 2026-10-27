Gram altın fiyatı 27 Ekim 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından altın piyasasında toparlanma çabası dikkat çekerken, ons altın 4.000 dolar seviyesinin çevresinde işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Altın neden düşüyor, düşüş devam edecek mi? Gram altın ne zaman yükselecek? İşte 27 Ekim güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 27 EKİM 2026

◼ABD Doları: 49,75 (Alış) - 49,76 (Satış)

◼EURO: 55,84 (Alış) - 55,91 (Satış)

◼STERLİN: 66,56 (Alış) - 66,90 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 27 EKİM 2026

▶Gram Altın Alış: 6.418,88₺

▶Gram Altın Satış: 6.419,76₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.274,06₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.509,10₺

▶Yarım Altın Alış: 20.483,92₺

▶Yarım Altın Satış: 21.018,20₺

▶Tam Altın Alış: 43.206,00₺

▶Tam Altın Satış: 43.719,00₺

▶Ata Altın Alış: 42.380,51₺

▶Ata Altın Satış: 43.450,46₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.856,22₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.861,96₺

▶Gümüş Alış: 85,52₺

▶Gümüş Satış: 85,60₺

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının yönünü etkileyen başlıca unsurlar arasında ons altının dolar cinsinden değeri, dolar/TL kuru, küresel faiz beklentileri ve yatırımcıların güvenli liman talebi bulunuyor.

Türkiye'de gram altının fiyatı hem uluslararası altın fiyatlarından hem de döviz kurundaki değişimlerden etkileniyor. Bu nedenle ons altın gerilese bile döviz kurundaki hareketler gram altındaki değişimi farklılaştırabiliyor.

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altının önümüzdeki günlerde yükselip yükselmeyeceği kesin olarak bilinemez. Küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikaları, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler fiyatlarda yön değişikliğine neden olabilir.

Altın alım satımı yapmayı düşünenlerin güncel alış-satış fiyatlarını karşılaştırması ve kararlarını kendi bütçeleri ile risk durumlarına göre değerlendirmesi önem taşıyor.

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Ekim Salı günü saat 14.40 itibarıyla alınmıştır.