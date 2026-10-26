Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde Wilfried Singo'nun durumu gündemdeki yerini koruyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunmacının takıma dönmesi, teknik direktör Okan Buruk'un savunmadaki alternatiflerini artırdı. Peki, Singo Fenerbahçe maçında oynayacak mı, kadroda mı? Wilfried Singo'nun sakatlığı tamamen geçti mi, derbide ilk 11'de başlayacak mı ve süre alabilecek mi? İşte son gelişmeler...

SINGO FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun Fenerbahçe derbisinde forma giyme ihtimali güçlendi. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Fildişi Sahilli oyuncu, tedavi sürecinin ardından yeniden takımla çalışmalara başladı. Singo, 21 Ekim'de oynanan Lille karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmesine rağmen mücadelede süre alamadı.

Singo, teknik direktör Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinde forma giyme için talebinde bulundu. Savunmacının fiziksel durumundaki olumlu gelişmeler, derbide görev alabilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte Singo'nun karşılaşmada oynayacağı kesinleşmiş değil. Nihai karar Okan Buruk'un maç planına ve futbolcunun durumuna bağlı olacak.

SINGO FENERBAHÇE MAÇININ KADROSUNDA VAR MI?

Wilfried Singo'nun Fenerbahçe karşılaşmasının maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fildişi Sahilli savunmacının yapılan son testlerinden olumlu sonuçlar alındı. Singo'nun ilk 11'de başlamasa bile karşılaşmanın kadrosunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

Galatasaray'ın 25 Ekim tarihli resmî antrenman açıklamasında ise derbi hazırlıklarının tamamlandığı duyuruldu. Ancak söz konusu açıklamada Singo'nun maç kadrosuna alınıp alınmadığına ilişkin ayrı bir bilgi paylaşılmadı.

SINGO FENERBAHÇE DERBİSİNDE SÜRE ALACAK MI?

Singo'nun Fenerbahçe derbisinde süre alma ihtimali bulunuyor. Ancak oyuncunun kaç dakika görev yapacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un savunmanın sağında Roland Sallai'yi ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor. Bu nedenle Singo'nun yedek kulübesinden oyuna girme ihtimali de gündemde.

Sarı-kırmızılı ekibin savunma rotasyonunda yeniden seçenek haline gelen 25 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de başlama olasılığı da tamamen ortadan kalkmış değil.

SINGO'NUN SAKATLIĞI TAMAMEN GEÇTİ Mİ?

Galatasaray'da Singo'nun rehabilitasyon sürecinde olumlu gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün 19 Ekim 2026 tarihli resmî antrenman raporunda, Fildişi Sahilli futbolcunun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı açıklandı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada Singo'nun sağ arka adalesindeki sakatlık hakkında bilgi vermişti. İnce, oyuncunun arka adalesinde kas, tendon ve fasyayı etkileyen geniş bir kanama alanı tespit edildiğini, tedavinin bu bulgular doğrultusunda yürütüldüğünü belirtmişti.

Singo'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden İnce, futbolcunun sahalara dönüşünde test sonuçlarının belirleyici olacağını ve risk almak istemediklerini vurgulamıştı.

Son dönemde takımla antrenmanlara başlaması ve Lille maçının kadrosuna dahil edilmesi, Singo'nun dönüş sürecinde önemli mesafe kaydettiğini gösterdi.

LILLE MAÇINDA KADRODAYDI AMA OYNAMADI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada Wilfried Singo, maç kadrosunda bulunmasına rağmen süre alamadı.

Sarı-kırmızılıların 20 Ekim'de açıkladığı Fransa kafilesinde Singo'nun ismine yer verilmişti. Ancak teknik direktör Okan Buruk, Lille karşısında oyuncusuna görev vermedi.

Singo'nun Fenerbahçe derbisi öncesinde yeniden maç kadrosuna dönmüş olması, savunma rotasyonu bakımından olumlu bir gelişme olarak öne çıktı.

SINGO BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Wilfried Singo, 2026-2027 sezonunda sakatlık sorunları nedeniyle Galatasaray formasıyla sınırlı süre alabildi.

Fildişi Sahilli futbolcu, Erzurumspor ve Göztepe karşılaşmalarında toplam 41 dakika sahada kaldı. Daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan Singo, birçok karşılaşmada forma giyemedi.

Sakatlığını geride bırakarak maç kadrosuna dönüş yapan savunmacı, Fenerbahçe derbisiyle birlikte yeniden sahaya çıkmayı hedefliyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dev derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.