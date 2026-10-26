Sevilla-Osasuna karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Sevilla ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı'nda oynanacak mücadelede ev sahibi Sevilla, galibiyet hasretini sona erdirerek üst sıralardaki yerini korumak isterken Osasuna ise deplasmanda kazanarak ligde çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki, Sevilla-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma nerede oynanacak, iki takımın son durumu nasıl ve hangi futbolcular forma giyemeyecek? İşte merak edilenler...

SEVILLA-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla-Osasuna karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya La Liga'nın 10. haftasını tamamlayacak mücadeleye Sevilla'nın iç saha maçlarını oynadığı Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı ev sahipliği yapacak.

SEVILLA-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla-Osasuna mücadelesi, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı yayıncının yetkili dijital platformu üzerinden de takip edebilecek.

SEVILLA VE OSASUNA'NIN PUAN DURUMU

La Liga'da geride kalan 9 haftanın ardından Sevilla, 14 puanla 6. sırada bulunuyor. Endülüs temsilcisi, oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken rakip fileleri 14 kez havalandırdı ve kalesinde 16 gol gördü.

Osasuna ise 9 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puana ulaştı. Ligde 10. sırada bulunan konuk ekip, bu süreçte 10 gol atarken 18 gol yedi.

Aralarında 3 puan bulunan iki takımın karşılaşması, puan tablosundaki sıralamaları açısından önem taşıyor.

SEVILLA SON MAÇINDA REAL MADRID'E KAYBETTİ

Luis García Plaza yönetimindeki Sevilla, ligdeki son karşılaşmasında Real Madrid'e deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Santiago Bernabéu'da oynanan mücadelede Sevilla'nın tek golünü Manu Bueno kaydetti.

Ligde üst üste üç maçtır kazanamayan Sevilla, Osasuna karşısında bu seriye son vermeyi amaçlıyor. Endülüs temsilcisi, uzun bir aranın ardından taraftarları önünde oynayacağı karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

OSASUNA RACING KARŞISINDA KAZANDI

Jagoba Arrasate yönetimindeki Osasuna, La Liga'nın 9. haftasında Racing de Santander'i 2-0 mağlup etti.

El Sadar Stadı'ndaki karşılaşmada Osasuna'ya galibiyeti getiren golleri Ante Budimir ve Asier Osambela kaydetti. Beş maçlık galibiyet hasretini sona erdiren konuk ekip, Sevilla deplasmanında da aynı sonucu elde etmek istiyor.

Osasuna'nın yeniden yükselişe geçme hedefi ile Sevilla'nın galibiyet arayışı, mücadele öncesinde dikkat çeken iki önemli unsur olarak öne çıkıyor.

SEVILLA'DA ÖNEMLİ İSİMLER KADROYA DÖNDÜ

Sevilla Teknik Direktörü Luis García Plaza, Osasuna karşılaşması için 25 kişilik maç kadrosunu belirledi.

Sakatlık problemlerini geride bırakan Giorgi Kochorashvili ve Jon Guridi kadroya dahil edildi. Hafta boyunca fiziksel durumu takip edilen Lucas Stassin de maç için seçilen oyuncular arasında yer aldı.

Cezasını tamamlayan Isaac Romero'nun yanı sıra Rubén Vargas, Chidera Ejuke, Lucien Agoumé ve Peque de karşılaşmanın kadrosunda bulunuyor.

OSASUNA'DA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Osasuna, Sevilla deplasmanına üç oyuncusundan yoksun çıkacak. Kulübün açıkladığı 23 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları devam eden Jorge Herrando, Aimar Oroz ve Romain del Castillo bulunmuyor.

Konuk ekipte Ante Budimir, Jonathan Dubasin, Rubén García, Jon Moncayola ve Lucas Torró ise kadroya dahil edildi.

SEVILLA-OSASUNA MAÇININ HAKEMİ KİM?

İspanya Futbol Federasyonunun görevlendirmesine göre karşılaşmayı Miguel Ángel Ortiz Arias yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Rubén Ávalos Barrera olacak.

SEVILLA-OSASUNA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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