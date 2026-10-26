Santa Clara-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Ligi'nde 9. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Santa Clara ile Benfica kozlarını paylaşıyor. Zirve takibini sürdüren Benfica, zorlu deplasmanda galip gelerek avantajını korumak isterken Santa Clara ise sahasında güçlü rakibi karşısında önemli bir sonuç almayı hedefliyor. Peki, Santa Clara-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadelede son durum ne, maçın hakemi kim ve iki takımın ligdeki performansı nasıl? İşte karşılaşmaya dair merak edilen ayrıntılar...

SANTA CLARA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Ligi'nin 9. haftasındaki Santa Clara-Benfica karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.

Ponta Delgada kentinde bulunan Estádio de São Miguel'de gerçekleştirilecek mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

SANTA CLARA-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Santa Clara ile Benfica arasındaki mücadele Türkiye'de beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak.

BENFICA'NIN SANTA CLARA DEPLASMANINDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ

Benfica, Santa Clara ile deplasmanda oynadığı lig karşılaşmalarında önemli bir üstünlüğe sahip.

Lizbon ekibi, Santa Clara deplasmanında oynadığı 10 lig maçının 8'ini kazanırken 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Böylece Benfica, rakibine konuk olduğu lig müsabakalarında henüz mağlubiyet yaşamadı.

Santa Clara ise taraftarı önünde Benfica'ya karşı ilk lig galibiyetini elde etmek istiyor. Ev sahibi ekibin bu hedefi, karşılaşmanın dikkat çeken mücadele başlıklarından birini oluşturuyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇ NASIL BİTTİ?

Santa Clara ile Benfica, son olarak 13 Şubat 2026 tarihinde karşı karşıya geldi. Estádio de São Miguel'de oynanan mücadeleyi Benfica 2-1 kazandı.

Benfica'nın gollerinden birini Vangelis Pavlidis kaydederken diğer gol Santa Clara oyuncusu Paulo Victor'un kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Ev sahibi Santa Clara'nın tek golünü ise Gonçalo Paciência attı.

Santa Clara, önceki karşılaşmanın ardından bu kez iç saha avantajını sonuca dönüştürmeyi amaçlıyor. Benfica ise rakibi karşısındaki başarılı deplasman performansını sürdürmek istiyor.

SANTA CLARA'NIN KALESİNDE, BENFICA'NIN PAS OYUNUNDA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Santa Clara'nın savunma performansında kaleci Lucas França önemli bir rol oynuyor. Brezilyalı file bekçisi, karşılaşma öncesinde ligde 5 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda öne çıkan oyunculardan biri oldu.

Benfica'da ise Tomás Araújo'nun pas performansı dikkat çekiyor. Portekizli savunmacı, yüzde 93,9 pas isabeti ve maç başına ortalama 81,4 başarılı pasla takımının oyun kurulumunda etkili bir rol üstleniyor.

Santa Clara'nın savunma organizasyonu ile Benfica'nın geriden pasla hücum geliştirme anlayışı arasındaki mücadele, karşılaşmanın taktik açıdan öne çıkan yönlerinden biri olacak.

SANTA CLARA-BENFICA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI