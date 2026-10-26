PSG-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain ile Olympique Lyonnais karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesinde maç programında değişikliğe gidilirken iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, PSG-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma neden ertelendi, nerede oynanacak ve takımların son durumu nasıl? İşte merak edilenler...

PSG-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG-Lyon maçı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Fransa Ligue 1'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaya Paris'teki Parc des Princes Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadele, haftanın kapanış maçı olacak.

PSG-LYON MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG-Lyon karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, yayıncının yetkili dijital platformlarından da takip edilebilecek.

PSG-LYON MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Paris Saint-Germain ile Lyon arasında oynanacak karşılaşmanın tarihinde güvenlik gerekçesiyle değişiklik yapıldı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), başlangıçta 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanan karşılaşmanın Paris Emniyet Müdürlüğünün aldığı karar doğrultusunda 26 Ekim Pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

Fransa'nın başkentinde düzenlenen protestolar nedeniyle güvenlik güçlerinin yoğun şekilde görevlendirilmesi, erteleme kararında etkili oldu. LFP, mücadelenin yeni tarihini ve başlama saatini 23 Ekim'deki açıklamasıyla duyurdu.

PSG-LYON MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Fransa Ligue 1'de 8. haftanın tamamlanmasına bir maç kala hem Paris Saint-Germain hem de Olympique Lyonnais, zirve yarışının içinde bulunuyor.

Lyon, geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. Konuk ekip, rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 5 gol gördü.

Paris Saint-Germain de aynı süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek 14 puana ulaştı. Başkent temsilcisi 14 gol atarken 9 gol yedi.

Haftanın diğer karşılaşmalarının ardından Rennes 16 puanla liderliğe yükseldi. Lyon dördüncü, PSG ise beşinci sırada yer alıyor. İki takım arasındaki mücadeleyi kazanan ekip, puanını 17'ye çıkararak haftayı lider tamamlayacak.

PSG'DE LYON MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİKLER

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, Lyon karşılaşmasına önemli eksiklerle hazırlanıyor.

Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos ve Nuno Mendes, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

PSG'nin 26 Ekim'de açıkladığı 21 kişilik kadroda Achraf Hakimi, Vitinha, João Neves, Désiré Doué, Ferran Torres ve Maghnes Akliouche gibi isimler bulunuyor. Senny Mayulu da maç için belirlenen kadroya dahil edildi.

LYON'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Paulo Fonseca yönetimindeki Lyon da PSG deplasmanına eksik bir kadroyla gidiyor.

Loïs Openda, Pavel Šulc, Nicolás Tagliafico, Mohamed Ouédraogo ve Steeve Kango sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Keito Nakamura ise cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Konuk ekipte Corentin Tolisso, Tyler Morton, Tanner Tessmann ve Dominik Greif gibi futbolcular maç kadrosunda yer alıyor.

PSG-LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşmanın muhtemel 11'leri şöyle:

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Digne, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Akliouche, Ferran Torres, Doué.

Lyon: Greif, Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner, Tessmann, Morton, Tolisso, Nuamah, Merah, Duranville.

PSG BARCELONA'YI YENDİ, LYON HOFFENHEIM'A KAYBETTİ

PSG, Lyon karşılaşması öncesindeki son resmî maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. Paris ekibinin gollerini Désiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha ve Fabián Ruiz kaydetti.

Lyon ise UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a deplasmanda 3-0 yenildi. Fransa Ligi'ndeki son maçında Nice'i 2-1 mağlup eden Lyon, PSG deplasmanında yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

PSG-LYON MAÇININ HAKEMİ KİM?

PSG-Lyon mücadelesini Jérôme Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Aurélien Berthomieu üstlenecek. Dördüncü hakem Éric Wattellier, VAR hakemi ise Bastien Dechepy olacak.

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