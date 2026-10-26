Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide Victor Osimhen, attığı gollerle ön plana çıktı. Nijeryalı santrfor, RAMS Park'ta devam eden karşılaşmanın ilk yarısında iki kez fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekibe önemli bir avantaj sağladı. Yıldız futbolcunun performansı sonrasında "Victor Osimhen bu sezon kaç gol attı, Süper Lig'de kaç golü var, Fenerbahçe'ye toplam kaç gol attı?" soruları gündeme geldi. İşte 2026-2027 sezonuna ilişkin güncel gol istatistikleri...

VICTOR OSIMHEN BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 olmak üzere toplam 9 gol kaydetti. Fenerbahçe derbisinde iki kez ağları havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, ligde çıktığı 7. karşılaşmada 8 gole ulaşarak golcü kimliğini bir kez daha ortaya koydu.

OSIMHEN FENERBAHÇE'YE KAÇ GOL ATTI?

Victor Osimhen, 26 Ekim Pazartesi günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 29. dakikasında takımını öne geçiren golü attı. Nijeryalı yıldız, 44. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ilk yarıda farkı ikiye yükseltti.

Fenerbahçe karşısında 6. resmi maçına çıkan Osimhen, ezeli rakibine karşı toplam gol sayısını 5'e çıkardı. Nijeryalı futbolcu bu gollerin 3'ünü Süper Lig'de, 2'sini ise Türkiye Kupası'nda kaydetti.

OSIMHEN'İN SÜPER LİG'DEKİ GOL PERFORMANSI

Sezonun ilk haftalarında Çorum FK ve Erzurumspor karşılaşmalarında ikişer gol atan Osimhen, Göztepe ve Başakşehir mücadelelerinde de birer kez skor üretti. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında golle buluşamayan yıldız santrfor, Fenerbahçe derbisinde yaptığı dubleyle ligdeki gol sayısını 8'e taşıdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1 GOLÜ BULUNUYOR

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giydiği 2 karşılaşmada 1 gol attı. Barcelona karşısında skor üretemeyen Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'ın Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı.