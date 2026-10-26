Futbol dünyasının gözü 2026 Ballon d'Or ödül törenine çevrildi. France Football ile UEFA iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, 70. yılında ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenleniyor. Kırmızı halı geçişleriyle başlayan gecede dünyanın en iyi erkek ve kadın futbolcuları açıklanacak. Türkiye'de Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanan organizasyonun dijital izleme seçenekleri de bulunuyor. Peki, Ballon d'Or canlı nereden izlenir, YouTube yayını şifresiz mi, 2026 Altın Top ödülünü kim kazanacak? İşte merak edilenler...

BALLON D'OR 2026 HANGİ KANALDA, CANLI NEREDEN İZLENİR?

2026 Ballon d'Or ödül töreni, Türkiye'de Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. UEFA'nın açıkladığı resmî yayıncı listesinde Türkiye için Türk Telekom yer alıyor.

Futbolseverler organizasyonu Tivibu Spor'un resmî YouTube hesabı üzerinden de şifresiz takip edebiliyor. DAZN ise Türkiye dahil yayın hakkına sahip olduğu pazarlarda çevrim içi canlı yayın seçeneği sunuyor.

BALLON D'OR 2026 SAAT KAÇTA BAŞLADI?

2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başladı. Londra'daki London Palladium Theatre'da düzenlenen organizasyonun kırmızı halı etkinlikleri ise saat 21.00 itibarıyla gerçekleştirildi.

Gecenin sunuculuğunu eski Fransız futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstleniyor. Organizasyonda Altın Top'un yanı sıra yılın en iyi genç futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve kulübü gibi farklı kategorilerde de ödüller dağıtılıyor.

2026 BALLON D'OR KAZANANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi, 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece düzenlenen ana törende açıklanacak.

Törenin resmî programı Londra saatiyle 20.00-22.00, Türkiye saatiyle 23.00-01.00 arasını kapsıyor. Ancak erkekler kategorisindeki Altın Top ödülünün duyurulacağı kesin dakika ayrıca belirtilmedi.

BALLON D'OR 2026 FAVORİLERİ KİMLER?

Erkeklerde Altın Top ödülü için yarışan futbolcular arasında Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane ve Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappé öne çıkıyor.

Erling Haaland, Michael Olise, Jude Bellingham ve geçtiğimiz yılın kazananı Ousmane Dembélé de 2026 aday listesinde bulunuyor. UEFA'nın açıkladığı listede toplam 30 erkek futbolcu yer alırken, kadınlar kategorisinde de 30 isim ödül için yarışıyor.

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NEDEN LONDRA'DA?

1956 yılında France Football tarafından verilmeye başlanan Ballon d'Or, bu yıl 70. yılını kutluyor. Organizasyonun Londra'da gerçekleştirilmesi, ödülün ilk sahibi olan İngiliz futbolcu Stanley Matthews'a bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Tarihi gecede yalnızca en iyi futbolcular değil, sezon boyunca performanslarıyla öne çıkan genç yetenekler, kaleciler, golcüler ve teknik direktörler de ödüllendiriliyor.