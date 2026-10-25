"Yarın okullar tatil mi?" sorusu, 25 Ekim Pazar günü öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediği merak edilirken gözler Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valiliklerden yapılacak açıklamalara çevrildi. Mevcut resmî bilgilere göre 26 Ekim Pazartesi için ülke genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Yeni bir açıklama yapılmadığı sürece eğitim öğretimin normal takviminde devam etmesi bekleniyor. Ancak hava koşulları veya yerel gelişmeler nedeniyle il bazında alınabilecek kararlar ayrıca takip edilmeli.

26 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

26 Ekim Pazartesi günü için Türkiye genelini kapsayan bir okul tatili kararı doğrulanmış değil. Valilikler, gerekli görülmesi durumunda kendi illerinde veya belirli ilçelerde eğitime ara verilmesine karar verebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin yaşadıkları ilin valiliği ile il millî eğitim müdürlüğünün resmî duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor. Sosyal medyada paylaşılan, resmî kurumlarca doğrulanmamış tatil iddialarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Dolayısıyla 26 Ekim tarihi, MEB'in açıkladığı genel takvimde ara tatil dönemi içinde yer almıyor.

29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Perşembe günü kutlanacak. Resmî tatil kapsamında 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak tatil, 29 Ekim Perşembe günü devam edecek. Bu tarih, 26 Ekim Pazartesi günü için genel bir tatil anlamına gelmiyor.