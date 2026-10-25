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Anasayfa Haberler MASTERCHEF KİM ELENDİ? 25 Ekim MasterChef'te elenen isim belli oldu!

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 25 Ekim MasterChef'te elenen isim belli oldu!

MasterChef Türkiye'de 25 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki MasterChef eleme gecesinde neler yaşandı? İşte son bölümün ayrıntıları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 00:18
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 25 Ekim MasterChef'te elenen isim belli oldu!

MasterChef Türkiye'nin nefes kesen heyecanı, gerilim dolu anları ve birbirinden iddialı tabaklarıyla ekranlara gelen 25 Ekim 2026 Pazar akşamındaki son bölümü, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Haftanın son dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giden isimlerin kıyasıya rekabetine sahne olan bu özel gecede, şeflerin değerlendirmeleri büyük bir merakla beklendi. Gecenin sonunda en başarısız tabağı çıkararak şeflerin ortak kararıyla yarışmaya ve hayallerine veda eden isim büyük bir hüzne neden oldu. Stüdyoda duygusal anların yaşandığı gecede elenen yarışmacı, arkadaşlarına ve şeflere gözyaşları içinde veda ederek MasterChef macerasını sonlandırdı. Peki, 25 Ekim MasterChef Türkiye'de bu akşam kim gitti?

25 EKİM MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim tarihli eleme gecesinde yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle şeflerden geçer not almaya çalıştı. Lezzet, teknik ve sunumun belirleyici olduğu mücadelede yarışmacılar hata yapmamak için yoğun çaba gösterdi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potasında Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp yer aldı. Yarışmacılar, eleme gecesinde başarılı tabaklar hazırlayarak yarışmaya devam edebilmek için mücadele etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME GECESİNDE NELER YAŞANDI?

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi, yarışmacıların mutfaktaki yeteneklerini ortaya koyduğu kritik bölümlerden biri oldu. Şeflerin belirlediği ölçütlere göre hazırlanan yemekler tek tek değerlendirildi.

Yarışmacılar bir sonraki haftaya kalabilmek için en iyi tabaklarını ortaya çıkarmaya çalışırken gecenin sonunda bir isim yarışmaya veda etti. [ELENEN İSİM] için MasterChef Türkiye macerası sona ererken yarışmadaki rekabet devam etti.

MASTERCHEF'TE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

25 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde elenen yarışmacı Emre oldu. Yarışmacının vedasıyla birlikte MasterChef Türkiye'de yeni haftanın heyecanı başladı.

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