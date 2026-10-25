CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Haberler KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı! 2026 ÖSYM ekranı

KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı! 2026 ÖSYM ekranı

2026-KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, KPSS soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve son gelişmeler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 11:54 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 11:58
KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı! 2026 ÖSYM ekranı

2026-KPSS Ortaöğretim sınavının 25 Ekim Pazar günü tamamlanmasının ardından adayların gündeminde soru kitapçığı ve cevap anahtarı yer alıyor. Sınavda işaretledikleri yanıtları kontrol etmek, doğru ve yanlış sayılarını belirlemek isteyen adaylar, "KPSS soru kitapçığı yayımlandı mı?", "KPSS cevap anahtarı açıklandı mı?" ve "ÖSYM soru ve cevapları nereden görüntülenir?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'nin 2026-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin güncel duyurusu takip ediliyor. Yayımlanma saati konusunda kesin bir bilgi bulunmadığından adayların ÖSYM'nin resmî internet sitesini kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

25 Ekim 2026 tarihli KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin resmî duyurusu üzerinden yayımlanma durumu kontrol edilmeli. Kesin açıklama yapılmadan soru kitapçığının erişime açıldığı bilgisi doğrulanmış kabul edilmemeli.

ÖSYM, önceki sınavlarda temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünü kamuoyuyla paylaşırken sınava katılan adaylara soruların tamamını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belirli bir süreyle görüntüleme imkânı tanıdı.

2026 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı kesin saat için ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. Önceki sınavlarda uygulanan yöntem doğrultusunda, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınav günü erişime açılması beklenebilir. Ancak bu beklenti, resmî yayımlanma saati anlamına gelmiyor.

Adayların güncel gelişmeleri ÖSYM'nin duyurular sayfasından takip etmesi gerekiyor.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM AİS EKRANINDAN NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, ÖSYM'nin duyurusu yayımlandıktan sonra soruların tamamına Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilir. Bunun için şu adımlar izlenebilir:

  1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girin.
  2. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.
  3. 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin soru kitapçığı bağlantısını bulun.
  4. Soru kitapçığını açarak sınav sorularını ve cevap anahtarını inceleyin.
  5. Erişim süresinin sona ereceği tarihi kontrol edin.

ÖSYM AİS ekranı: https://ais.osym.gov.tr/

ÖSYM duyuruları: https://www.osym.gov.tr/

Soru kitapçığının tamamına erişim, ÖSYM tarafından belirlenen süreyle sınırlı olabilir. Bu nedenle adayların duyuruda belirtilen son erişim tarihini kaçırmaması gerekiyor.

KPSS CEVAP ANAHTARININ YÜZDE KAÇI YAYINLANIYOR?

ÖSYM, önceki KPSS sınavlarında temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünü kamuoyunun erişimine açtı. Sınava katılan adaylar ise soruların tamamını AİS üzerinden görüntüleyebildi.

2026-KPSS Ortaöğretim için geçerli erişim koşulları, yayımlanacak resmî duyuruda yer alacak. Adayların soru kitapçığının kapsamını ve erişim süresini ÖSYM açıklamasından kontrol etmesi gerekiyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların sınav performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Kesin KPSS puanı ve sonuç bilgileri ise ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandığında belli olacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde...
F.Bahçe'den bedavaya gidecek!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Kılıçdaroğlu'ndan 3 evet: Mekke tezkeresi, yeni anayasa ve erken seçim... "YENİ" dönüşlere "ahlaki" şart: Yolsuzluğa bulaşana dokunulsun
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mourinho'dan Arda Güler kararı! El Clasico'da...
Dev derbi öncesi rakamlar F.Bahçe'den yana!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Arda Güler kararı! El Clasico'da... Mourinho'dan Arda Güler kararı! El Clasico'da... 11:39
Usta yorumcudan derbi sözleri: Kazanmaları... Usta yorumcudan derbi sözleri: Kazanmaları... 11:20
Alperen Şengün durdurulamıyor! Alperen Şengün durdurulamıyor! 10:07
İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... 10:02
Ankara Keçiörengücü-Bursaspor maçı bilgileri Ankara Keçiörengücü-Bursaspor maçı bilgileri 09:54
Derbi canavarı Leroy Sane! Derbi canavarı Leroy Sane! 09:47
Daha Eski
Antalyaspor - Bodrum FK maçı bilgileri Antalyaspor - Bodrum FK maçı bilgileri 09:45
Batman Petrolspor-Esenler Erokspor maçı bilgileri Batman Petrolspor-Esenler Erokspor maçı bilgileri 09:37
Pendikspor - Kayserispor maçı bilgileri Pendikspor - Kayserispor maçı bilgileri 09:22
Göztepe - Arca Çorum FK maçı bilgileri Göztepe - Arca Çorum FK maçı bilgileri 08:42
Konyaspor-Gençlerbirliği maçı bilgileri Konyaspor-Gençlerbirliği maçı bilgileri 08:24
Yunus: Çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor Yunus: Çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor 01:14