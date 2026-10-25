2026-KPSS Ortaöğretim sınavının 25 Ekim Pazar günü tamamlanmasının ardından adayların gündeminde soru kitapçığı ve cevap anahtarı yer alıyor. Sınavda işaretledikleri yanıtları kontrol etmek, doğru ve yanlış sayılarını belirlemek isteyen adaylar, "KPSS soru kitapçığı yayımlandı mı?", "KPSS cevap anahtarı açıklandı mı?" ve "ÖSYM soru ve cevapları nereden görüntülenir?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM'nin 2026-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin güncel duyurusu takip ediliyor. Yayımlanma saati konusunda kesin bir bilgi bulunmadığından adayların ÖSYM'nin resmî internet sitesini kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

25 Ekim 2026 tarihli KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin resmî duyurusu üzerinden yayımlanma durumu kontrol edilmeli. Kesin açıklama yapılmadan soru kitapçığının erişime açıldığı bilgisi doğrulanmış kabul edilmemeli.

ÖSYM, önceki sınavlarda temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünü kamuoyuyla paylaşırken sınava katılan adaylara soruların tamamını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belirli bir süreyle görüntüleme imkânı tanıdı.

2026 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı kesin saat için ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. Önceki sınavlarda uygulanan yöntem doğrultusunda, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınav günü erişime açılması beklenebilir. Ancak bu beklenti, resmî yayımlanma saati anlamına gelmiyor.

Adayların güncel gelişmeleri ÖSYM'nin duyurular sayfasından takip etmesi gerekiyor.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM AİS EKRANINDAN NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, ÖSYM'nin duyurusu yayımlandıktan sonra soruların tamamına Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilir. Bunun için şu adımlar izlenebilir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girin. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın. 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin soru kitapçığı bağlantısını bulun. Soru kitapçığını açarak sınav sorularını ve cevap anahtarını inceleyin. Erişim süresinin sona ereceği tarihi kontrol edin.

ÖSYM AİS ekranı: https://ais.osym.gov.tr/

ÖSYM duyuruları: https://www.osym.gov.tr/

Soru kitapçığının tamamına erişim, ÖSYM tarafından belirlenen süreyle sınırlı olabilir. Bu nedenle adayların duyuruda belirtilen son erişim tarihini kaçırmaması gerekiyor.

2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri https://t.co/V7dlyKf4Yh https://t.co/DDpvxlxpDe — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 22, 2026

KPSS CEVAP ANAHTARININ YÜZDE KAÇI YAYINLANIYOR?

ÖSYM, önceki KPSS sınavlarında temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünü kamuoyunun erişimine açtı. Sınava katılan adaylar ise soruların tamamını AİS üzerinden görüntüleyebildi.

2026-KPSS Ortaöğretim için geçerli erişim koşulları, yayımlanacak resmî duyuruda yer alacak. Adayların soru kitapçığının kapsamını ve erişim süresini ÖSYM açıklamasından kontrol etmesi gerekiyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların sınav performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Kesin KPSS puanı ve sonuç bilgileri ise ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandığında belli olacak.