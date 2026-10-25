KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak binlerce lise mezunu aday, uzun süren hazırlık maratonunun ardından heyecanla sınav saatini bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan bu kritik oturum, ülke genelindeki çok sayıda sınav merkezinde eş zamanlı olarak düzenleniyor. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Toplam 120 sorunun yer aldığı bu maratonda adaylara 130 dakika cevaplama süresi tanınacak ve sınav saat 12.25'te sona erecek.

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek adayların katıldığı sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak.

ÖSYM kurallarına göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınava girecek adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini kontrol ederek sınav merkezlerine zamanında ulaşmaları gerekiyor.

2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre tanınacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavın 12.25'te sona ermesi planlanıyor.

Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakika ilave süre verilebilecek. Bu adayların sınav bitiş saati, tanınan ek süreye göre değişebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Sorular, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşacak.

Genel Yetenek testinde sözel ve sayısal beceriler ölçülürken Genel Kültür testinde tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile genel ve güncel konulara ilişkin sorular yer alacak.

KPSS SINAVINA GEÇ KALANLAR SINAVA ALINACAK MI?

ÖSYM'nin sınav kurallarına göre adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Sınav saatinin 10.15 olması, adayların bu saate kadar binaya girebileceği anlamına gelmiyor.

Bu nedenle adayların sınav giriş belgelerinde yazan adresi önceden kontrol etmeleri, ulaşım planlarını buna göre yapmaları ve sınav merkezine erken gitmeleri önem taşıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçlar ilan edildiğinde ÖSYM'nin resmî sonuç sistemi üzerinden puanlarını öğrenebilecek.