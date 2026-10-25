Altın piyasasındaki hareketlilik, 25 Ekim 2026 Pazar günü de vatandaşların gündeminde. Birikimini altınla değerlendirmek isteyenler ve altın almayı planlayanlar, gram altının yanı sıra çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını takip ediyor. Güncel fiyat ekranlarından alınan verilere göre gram altın 6.383,95 TL alış ve 6.384,76 TL satış seviyelerinde listeleniyor. Ancak farklı piyasa veri sağlayıcıları, bankalar ve kuyumcularda fiyatlar değişiklik gösterebiliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarının yönünde başta ons altın ve dolar/TL kuru olmak üzere küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatındaki değişim, Türkiye'de gram altın fiyatlarına da yansıyor. Bunun yanında dolar/TL kurundaki hareketlilik de gram altının TL karşılığında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Çeyrek, yarım ve tam altın gibi fiziki altınların fiyatlarında ise gram altının yanı sıra ürünün işçiliği ve piyasadaki alış-satış makası da etkili olabiliyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl hareket edeceği; ABD'den gelecek ekonomik veriler, Fed'in faiz politikasına ilişkin açıklamalar, doların seyri ve tahvil getirileri gibi birçok etkene bağlı olacak.

ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin güçlenmesi altın üzerinde baskı oluşturabilir. Buna karşılık faiz indirimi beklentilerinin yeniden güçlenmesi, doların zayıflaması veya güvenli liman talebinin artması fiyatlara destek sağlayabilir.

Bu nedenle kısa vadeli fiyat hareketlerinden yola çıkarak altının kesin olarak yükseleceğini ya da düşeceğini söylemek mümkün değil. Alış ve satış fiyatları arasındaki farkın da hesaba katılması gerekiyor.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 25 EKİM 2026

◼ABD Doları: 49,6090 (Alış) - 49,7746 (Satış)

◼EURO: 55,5785 (Alış) - 55,8683 (Satış)

◼STERLİN: 66,4170 (Alış) - 66,6848 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 25 EKİM 2026

▶Gram Altın Alış: 6.372,81₺

▶Gram Altın Satış: 6.467,59₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.440,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.541,00₺

▶Yarım Altın Alış: 20.880,00₺

▶Yarım Altın Satış: 21.076,00₺

▶Tam Altın Alış: 41.631,00₺

▶Tam Altın Satış: 42.017,00₺

▶Ata Altın Alış: 42.208,00₺

▶Ata Altın Satış: 42.772,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.847,00₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.904,00₺

▶Gümüş Alış: 86,63₺

▶Gümüş Satış: 86,73₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Ekim Pazar günü saat 07.15 itibarıyla alınmıştır.