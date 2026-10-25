Büyük final aralıkta

11-13 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 2026 PUBG MOBILE Global Championship Büyük Finali'nin biletleri, dün saat 13.00 itibarıyla erken dönem avantajlarıyla satışa çıktı. 6 Kasım'a kadar geçerli olacak fiyatların ardından, normal dönem bilet satışları 7 Kasım'da başlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek büyük finalde 3 milyon dolar ödül dağıtılacak.